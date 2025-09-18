Anuncian el Summit Restaurantero 2025 en el Conjunto Santander

Bajo el título "La Sazón de la Experiencia" este jueves fue anunciado el Summit Restaurantero 2025 que se realizará en el Conjunto Santander de de Artes Escénicas, en Zapopan.

El foro, organizado por la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), reunirá en Guadalajara, el 12 y 13 de noviembre, a los principales actores de la industria restaurantera, hotelera y gastronómica de México.

Se trata del encuentro más importante de Occidente para el sector y representa una plataforma clave para el intercambio de ideas, la profesionalización del talento y la consolidación de alianzas estratégicas.

La segunda edición tiene una proyección de más de 2 mil 600 asistentes, entre empresarios, chefs, mixólogos, proveedores y estudiantes.

Jalisco cuenta con una sólida infraestructura gastronómica, conformada por más de 46 mil establecimientos de alimentos y bebidas, de los cuales siete mil 45 se ubican en zonas turísticas estratégicas, lo que representa 28% del total.

Restaurantes, bares y centros nocturnos generan una derrama superior a los 20 mil millones de pesos, lo que equivale a 15% del Producto Interno Bruto turístico estatal, según datos de Sectur Federal (2022). Además, el sector turístico en Jalisco, emplea a más de 156 mil personas, con una participación femenina de 44%, reflejando su relevancia económica y social en el estado.

"El Summit Restaurantero es un punto de encuentro donde convergen la innovación, la inspiración y el reconocimiento a lo mejor de la gastronomía. Nuestro objetivo es fortalecer la cadena productiva y darle proyección al talento que pone en alto la cocina mexicana", señaló el comité organizador.

La secretaria de Turismo, Michelle Fridman Hirsch, destacó el anuncio del Summit Restaurantero 2025 en Puerto Vallarta, ciudad que este fin de semana albergará la edición 67 del Ariel.

"Todos los chefs, desde los grandes restaurantes hasta las cocinas de mercado y calle, son parte esencial de lo que nos convierte en un destino único. Por eso decidimos hacer este anuncio aquí, en Puerto Vallarta. Los medios locales lo han notado, cada vez traemos más noticias a esta región porque queremos que todo el estado se sienta parte de este esfuerzo" , dijo Fridman Hirsch.

El Summit Restaurantero 2025 se desarrollará bajo tres ejes que son la Expo Profesional, con 40 expositores y citas B2B para fortalecer la cadena de suministro; el Summit de Expertos, con conferencias y paneles sobre hospitalidad, innovación, marketing y tendencias gastronómicas; y el Premio al Mérito Restaurantero, que reconocerá a lo mejor del sector en 16 categorías, culminando con una gala para 800 invitados.

Con un alcance nacional y la participación de más de dos mil 600 asistentes, el evento reunirá a empresarios, chefs, mixólogos, proveedores y estudiantes en un espacio diseñado para impulsar la innovación, la profesionalización y el reconocimiento de los mejores actores del sector.

Impacto y proyección

En su edición 2025, el evento proyecta:

1,200 asistentes en la Expo de negocios.

600 asistentes en el Summit de expertos.

800 invitados en la gala de premiación.

