Carlos Lomelí señala guerra sucia en su contra

El regidor de Morena en el Ayuntamiento de Guadalajara, Carlos Lomelí Bolaños, negó tener vinculación con una empresa que fue relacionada con la venta de fentanilo al gobierno de la Ciudad de México.

“Decirte que es falso, que eso se ha venido aclarando de manera recurrente, es muy cuidada la guerra sucia, es guerra sucia por supuesto, obviamente esta guerra sucia está originada por la oposición que está muy nerviosa, entre ellos Movimiento Ciudadano”, sostuvo.

El también aspirante a la gubernatura de Jalisco señaló que estos ataques son los mismos señalamientos falsos que ha venido esclareciendo a lo largo del tiempo cada vez que inician las campañas electorales. “Ya sabemos quiénes están detrás de esto y son las mismas personas que atacan a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, una mañana sí y la otra también, aquellos que no quieren que la cuarta transformación avance en nuestro estado”, añadió.

El regidor admitió que la guerra sucia va a arreciar y señaló al partido Movimiento Ciudadano y los del Frente Amplio por México de estar detrás de estos ataques en coordinación con todos los que no quieren que la Cuarta Transformación avance y se instale en Jalisco. “Nosotros los conocemos bien, sabemos quién está intentando dividir, quién les está haciendo el trabajo a los de enfrente, la gente ya los conoce, la gente ya no se distrae, no les cree, saben que mienten como si fuera un deporte muy cerca del proceso electoral”, concluyó.

La semana pasada trascendió que el gobierno de la Ciudad de México supuestamente entregó contratos hasta por 165 millones de pesos a la empresa Abastecedora de Insumos para la Salud, que según la publicación empresa ligada al consorcio farmacéutico de Carlos Lomelí.

De acuerdo con la publicación entre enero de 2021 y diciembre de 2022, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México firmó 16 contratos con Abastecedora de Insumos para la Salud para comprarle fentanilo, medicinas y material hospitalario. Sin embargo, el regidor de Morena en el Ayuntamiento tapatío ha reiterado en varias ocasiones pertenecer a esta empresa.

FS