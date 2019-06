Carlos Lomelí reitera que "es mentira" acusación en su contra

Carlos Lomelí, delegado de Programas para el Desarrollo del Gobierno federal en Jalisco, dijo que "es mentira" que una empresa suya participará en una megalicitación para vender medicamentos al Gobierno de México.



El pasado 18 de junio, la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que el delegado federal, a través de la empresa farmacéutica Laboratorios Solfran, S.A., la cual el propio delegado reconoció como suya, pretende hacer negocios con el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador.



La organización publicó la carta de interés de Solfran para participar en la compra consolidada de medicamentos del gobierno federal y además, el representante legal de este laboratorio le confirmó a la organización "que la empresa se registró en la licitación para vender medicamentos al gobierno", dice el reportaje.

Ante esto el delegado comentó: "era total mentira, fue una convocatoria que hicieron abierta y plural, no solamente a la industria nacional sino internacional y todo el mundo fue a preguntar".



López Obrador ha asegurado que la siguiente semana la Secretaría de la Función Pública entregará un dictamen sobre el presunto conflicto de interés del empresario farmacéutico.

No es algo que me preocupa, estoy tranquilo

"Estoy muy tranquilo... donde el Presidente me diga que me ayude ahí voy a estar, y si me manda a mis empresas también voy a estar ahí apoyando la cuarta transformación. No es algo que me preocupa, estoy tranquilo porque sé que hay toda una corriente por intentar denostar el trabajo, no solamente de este delegado, sino de toda la cuarta transformación, pero no estoy preocupado por eso, cualquiera que sea la decisión la vamos a acatar y seremos respetuosos de las instituciones", comentó Carlos Lomelí.

El empresario y delegado federal también ha sido señalado por su presunta vinculación con empresas farmacéuticas que han recibido contratos con el gobierno de López Obrador por más de 164 millones de pesos, sobre este tema aseguró que aún no ha sido llamado a declarar.

