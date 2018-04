Carlos Lomelí busca reforzar su imagen en AMG

El candidato de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a la gubernatura de Jalisco, Carlos Lomelí, admitió que hace falta reforzar su imagen en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), por lo que dedicará cuatro días a la semana a hacer campaña en el área; los otros tres días acudirá a municipios del interior del Estado.

“No conocen a Carlos Lomelí, eso hay que decirlo, y eso es un nicho de oportunidad porque en la medida en que nos conozcan van a darse cuenta los ciudadanos de que hay más opciones y de que podemos ser una alternativa”, dijo.

En conferencia de prensa el aspirante a la gubernatura estatal manifestó que su campaña será austera, estimó que gastará menos de la mitad del tope de campaña fijado en 28.5 millones de pesos.

Además, aseguró que su campaña será de propuesta, limpia y de acercamiento con los ciudadanos “de no agresiones, de no lodo, de no ataques”.

Lomelí reiteró su propuesta de sanear a fondo el Lago de Chapala, lo que incluye acciones en la Cuenca Lerma-Santiago donde existen alrededor de seis mil 700 empresas. A Morena, subrayó, “no le temblarán las piernas” está puesto para iniciar la transformación del vaso lacustre y de Jalisco.

Pretenden conformar una comitiva con la participación ciudadana, para determinar la infraestructura que deben tener las empresas para verter sus desechos. Para realizar el trabajo de saneamiento del Lago de Chapala, dijo, será fundamental realizar un trabajo conjunto con el Gobierno Federal.

Asimismo, mencionó que tiene claro que los asuntos que más les preocupan a los jaliscienses son: la inseguridad, la educación, empleos mejor pagados y optimizar la salud, por lo cual con base a dichos ejes construirá una propuesta.

El problema de inseguridad es multifactorial, refirió, se requiere ofrecer oportunidades de estudios, no más rechazados en la universidad y mejorar los ingresos de los trabajadores.

Asimismo, planteó la depuración en corporaciones policíacas, reforzamiento del equipamiento y capacitación continua de los elementos de seguridad, así como la mejora de sus salarios. Además de redoblar esfuerzos en las pruebas de control y confianza.

Por otra parte, Lomelí destacó que de acuerdo a las últimas encuestas, en Jalisco es superior a 34% la intención de votos hacia Andrés Manuel López Obrador, candidato de Morena a la Presidencia; nunca habían pasado de 22% en la Entidad, dijo.

De los simpatizantes de López Obrador en Jalisco, añadió, 54% manifiestan que emitirán su voto parejo, lo cual le favorecerá; no obstante, comentó, no puede atenerse al jalón que puede darle a el candidato presidencial de Morena.

En su caso, las encuestas muestran una intención del voto de 13 a 16%, algunas lo colocan en segundo lugar, finalizó Lomelí.

NM