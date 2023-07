Carlos Lomelí avala salida de IP de comité de adquisiciones; pide más transparencia

El regidor de Morena en el Ayuntamiento de Guadalajara, Carlos Lomelí, apoyó la salida de los organismos empresariales de los comités de adquisiciones y pidió una mayor transparencia a través de una plataforma de compras.

El regidor dijo que se deben hacer públicas todas las adquisiciones y las obras y que no se pidan "moches" y que se quede toda la obra en proveedores y fabricantes locales para que haya derrama económica y generación de empleo.

"Ha sido muy lamentable la forma en la que se ha marcado por este gobierno que tienen los jaliscienses los niveles de corrupción a través de los órganos de adquisición. Yo celebro que las cámaras estén manifestándose saliéndose de los órganos de adquisiciones y estoy seguro que es por los niveles de corrupción que están observando", afirmó.

En la rueda de prensa semanal de los regidores de Morena, Carlos Lomelí, señaló que se siguen haciendo adquisiciones irregulares, desde contratos muy pequeños hasta en la adquisición de patrullas.

Carlos Lomelí dijo que se deben transparentar las adquisiciones y se tiene que tener un espacio para los regidores, sino de todos los representantes populares en los comités de adquisiciones, porque ya es tiempo que se haga valer la presencia de las cámaras en los comités de adquisiciones.

Es muy lamentable lo que hemos venido denunciando, si eso pasa en un municipio como Guadalajara imagínense lo que pasa con las obras donde se piden moches del 15 al 20 y al 25 por ciento.

Añadió que ha tenido pláticas con los dirigentes de los diferentes organismos empresariales y todos se lamentan del nivel de corrupción y de "moche" que están pidiendo en este gobierno.

"Nosotros celebramos que las cámaras estén manifestándose en contra de la corrupción que se está viviendo en los comités", concluyó.

La regidora Mariana Fernández lamentó que el año pasado el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Congreso local haya dejado fuera de los Comités de Adquisiciones a los jóvenes empresarios para que hubiera más representantes del gobierno que de la iniciativa privada.

"Yo me atrevería a decir que los que tienen más interés en que se salgan los empresarios de los comités es el propio gobierno, pero no estamos de acuerdo en que se salgan. Yo los invitaría a que representarán a sus sectores y no se dejen presionar por el gobierno de quererlos sacar de los comités", dijo.

Diputados locales comenzaron mesas de diálogo con empresarios, académicos y la sociedad civil para una posible reforma en materia de compras gubernamentales.

