El tema de la caricatura política es una de las formas para realizar alguna crítica a los problemas sociales, una situación que tiende a causar risas en los millones de lectores para para menguar en cierta medida el sufrimiento del drama nacional en el que se vive día a día.

Si bien los caricaturistas son la sal y la pimienta para algunos sectores sociales, para algunos políticos son en ocasiones bastante incómodos, así lo revelaron Osvaldo Monos y Qucho, quienes participaron de conferencistas en el “Hablemos y Hagamos” del partido Hagamos.

El cartón político en México es una de las formas de periodismo más populares desde hace mucho tiempo, hay quien antes de leer los titulares le echa una mirada a los cartones del día, que son auténticos editoriales gráficos, muchas veces con una contundencia superior a la que pueda tener cualquier articulista “especializado”, refirió el monero Qucho.

Nunca me imaginé hacer un cartón del Atlas campeón, el cartonista tiene seguidores, pero también detractores, en el caso de los políticos ellos piensan que es algo en su contra, pero se equivocan, lo que no entienden la clase política es que somos portadores de la sociedad, manifestó Qucho.

"El mejor premio de los moneros es el reconocimiento de la gente, el que guarden tu trabajo, el cartón es el bálsamo para la gente que está harta de las noticias y de los políticos quienes solo buscan su beneficio propio", dijo Qucho.

Por su parte Osvaldo Monos expresa que para él esto es una motivación pues desde niño fue algo que lo atrapó.

“Osvaldo Muñoz no puede vivir sin Osvaldo Monos y viceversa, para mi es una motivación permanente el enterarme del acontecer político, algo que desde niño me atrapó, el proceso creativo de hacer un cartón comienza desde temprano, desde ver la mayor cantidad de medios (hoy en internet), ver los medios donde público, los columnistas a los que acompañó mi ilustración, ver el trabajo de otros moneros y detectar las coincidencias y si mi cartón es parte de la noticia de una o de varias de las portadas de los diarios, es muy gratificante”, subrayó.

Osvaldo Monos, expresa que el éxito de un cartón al momento de plasmarlo es generar emociones, risas y reflexiones al lector.

“Sé que no voy a cambiar el mundo con lo que plasme, pero el éxito de un cartón no es medirlo en dinero o likes en redes, es el de cuántas emociones genera, cuántas sonrisas y si logra alguna reflexión al lector, es el impulso diario para hacer de esta profesión un mero estilo de vida, por eso siempre diré que el día que me enfade de hacer lo que hago, me voy a buscar un trabajo”, expresó finalmente entre sonrisas, Osvaldo.

MF