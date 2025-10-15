Entre la emoción de la música en vivo y la delicadeza del movimiento escénico, el ballet “Giselle” se prepara para conquistar Guadalajara. El clásico romántico del siglo XIX, considerado una de las obras maestras de la danza universal, se presentará este 18 y 19 de octubre en la Sala Plácido Domingo del Conjunto Santander, con la participación del Ballet de Monterrey y la dirección musical del maestro Rodrigo Macías.

El músico mexicano, actual director de la Orquesta Sinfónica del Estado de México, celebra regresar a Guadalajara en un proyecto que considera muy especial. “Estoy muy contento de poder participar en este proyecto tan importante, además en una fecha tan significativa como el centenario de la Universidad de Guadalajara”, comentó Macías en entrevista para EL INFORMADOR.

Estrenada en 1841 en la Ópera de París, “Giselle” cuenta la historia de una joven campesina que muere al descubrir la traición de su amado, un noble disfrazado de aldeano. En el segundo acto, convertida en espíritu, “Giselle” pertenece al mundo de las Willis, almas de novias traicionadas, y desde allí perdona y salva a su amado del castigo eterno. Con música de Adolphe Adam y coreografía original de Jules Perrot y Jean Coralli, la pieza ha perdurado por casi dos siglos como un símbolo del ballet romántico.

Para Rodrigo Macías, esta producción representa “uno de los espectáculos más bellos que se han presentado no solo en Guadalajara, sino en México”. El maestro no escatima elogios al hablar del montaje. “El Ballet de Monterrey es uno de los grupos más importantes del país, con una trayectoria de éxito y constancia, y estamos hablando de una de las historias más bellas del repertorio mundial, con una de las músicas más hermosas escritas para el ballet”.

El montaje, dirigido artísticamente por Yosvani Ramos, contará con la participación de la Orquesta Solistas de América, agrupación que, según Macías, garantiza un nivel sonoro excepcional. “La orquesta se ha caracterizado por hacer espectáculos del más alto nivel musical, con los mejores músicos de esta ciudad. Estoy muy contento de volver a trabajar con ellos”.

El director destaca también la fuerza visual y emocional de la puesta en escena. “La producción es bellísima, el vestuario, la escenografía, las luces. Se conjuntan muchas de las bellas artes: la danza, la música, la plástica. Es un espectáculo completo y para todo el mundo”.

Calidad que trasciende el tiempo

Macías insiste en derribar el mito de que el ballet es un arte reservado a unos pocos. “No es un espectáculo elitista. Detesto la idea de que el ballet o la ópera son para unos cuantos. No necesitamos ser expertos para disfrutarlo. Solo se requieren dos oídos, dos ojos y el corazón bien abierto”, afirmó con convicción.

Para él, asistir a Giselle puede ser una experiencia transformadora, especialmente para quienes nunca han tenido contacto con la danza clásica. “A los que nunca han ido al ballet, les digo: vengan. Se van a sorprender, van a salir maravillados. Es un espectáculo en vivo, con baile y orquesta en vivo. Eso lo cambia todo”.

Esa combinación, señala, es cada vez menos común. “Muchos ballets de gran nivel viajan por el mundo con música grabada, pero aquí tenemos una orquesta en vivo. La emoción de tener a los músicos y bailarines compartiendo el escenario al mismo tiempo es algo único e irrepetible”.

El montaje, además, se inscribe dentro de la programación cultural del centenario de la Universidad de Guadalajara, lo cual, en palabras de Macías, “habla del interés que tiene la institución en la cultura, pero también de su deseo de acercarla a todos los públicos”.

El director se muestra convencido de que el arte debe vivirse desde lo sensorial. “No todo es plataformas, ni la música grabada. El cine es bellísimo, pero es un arte petrificado. Una función de ballet, de ópera o de teatro son únicas, irrepetibles. Cada día somos diferentes, y eso se refleja en el escenario. El sábado y el domingo veremos dos funciones completamente distintas”.

Esa vitalidad, dice, es la esencia del arte escénico. “Lo bello está en que todo cambia. Y tanto niñas, niños como adultos pueden dejarse sorprender. No se trata de saber, sino de sentir”.

Entre movimientos y emociones

Sobre su trabajo con el Ballet de Monterrey, Macías explica que el proceso ha sido un ejercicio de precisión y comunicación constante. “A diferencia de un concierto sinfónico, donde los tiempos los marca la partitura, en el ballet estamos al servicio del movimiento. Los tempos que los bailarines necesitan son milimétricos, porque un cambio, por mínimo que sea, altera el baile. Mi labor es protegerlos, arroparlos y darles la seguridad que requieren”.

El reto, asegura, consiste en equilibrar la expresividad de la orquesta con la precisión del cuerpo de baile. “La orquesta también cuenta la historia, aunque no haya voz. Tenemos que cuidar a los artistas en el escenario sin privar a la música de su fuerza. Es un trabajo delicado, pero muy enriquecedor”.

Macías, quien ha dirigido numerosas óperas y conciertos sinfónicos en México y el extranjero, confiesa que cada experiencia le deja un nuevo aprendizaje. “Es un eterno aprendizaje. En este caso, además, es la primera vez que trabajo con el Ballet de Monterrey. Hemos tenido que conocernos muy rápido, aprender las necesidades de cada quien. Todo con el objetivo de un solo resultado: el espectáculo para la gente”.

Una experiencia especial

Las funciones de “Giselle” se realizarán el sábado 18 de octubre a las 19:30 horas y el domingo 19 a las 18:00 horas, en la Sala Plácido Domingo del Conjunto Santander. Los boletos tienen precios que van de los 500 a los 1500 pesos.

CT