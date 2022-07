Cambio de horario: Tapatíos aplauden eliminación del horario de verano

Este lunes el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, firmó y envió una iniciativa de ley al Congreso de la Unión para eliminar el horario de verano, por considerar que afecta el sueño de las personas y que no representa un ahorro sustancial de la energía.

Según la estadística presentada durante la "mañanera" de López Obrador, hay un 71% de rechazo al horario de verano, es decir, solo el 29% de las y los mexicanos lo aprueba.

Tapatíos dicen adiós al horario de verano

Luego de un sondeo llevado a cabo por este medio, se encontró que la mayoría de las y los tapatíos aprueba la eliminación de esta política, en la cual durante seis meses se adelanta una hora el uso horario, “con la finalidad de tener una hora extra de luz de día”.

Un ejemplo de ello es Marco Antonio Ochoa, quien consideró es una buena iniciativa, pues para él, las personas se descompensan, y cambian sus horarios y modos de vivir.

“Hasta a los niños les afecta en la escuela, porque primero entran a un tiempo y después se les tiene que levantar a oscuras para llevarlos a la escuela. Estoy de acuerdo en que lo quiten, para mí está bien”, señaló.

María del Consuelo Polanco también señaló que le parece bien que el horario de verano sea retirado pues, “aunque dicen que se ahorra en energía eléctrica”, ella sigue pagando lo mismo.

“Lo del trastorno de sueño sí es cierto, porque yo duraba días que no dormía igual, me faltaba el sueño, me sentía cansada, desanimada, desganada. Los dos cambios te perjudican en el sueño, y perjudica en la salud”, manifestó.

"Lo del trastorno de sueño sí es cierto, porque yo duraba días que no dormía igual, me faltaba el sueño, me sentía cansada, desanimada, desganada"

"Es la mejor medida. Se estaban tardando, porque definitivamente el horario de verano nunca fue realmente un ahorro considerable, y sí creo que fue un daño para la salud, sobre todo de los niños más jóvenes, que sí resentían el levantarse más temprano”, dijo por su parte José Arturo.

Según el Gobierno federal, estos son los efectos adversos del cambio de horario. ESPECIAL

Veían un beneficio

Xóchitl Patricia coincidió con Arturo, pues dijo, entre los puntos que más perjudicaban a las personas era justamente el trastorno del sueño. “Ya cuando nos tocaba madrugar era otra vez adaptarse al nuevo cambio”, lamentó.

Algunas otras personas consideraron que el horario de verano sí beneficia al tener una hora más de luz de día para aprovechar a hacer distintas actividades, como el caso de Roberto Godos, quien dijo esta iniciativa es solo una ocurrencia, pues para él el día sí rendía más con este huso horario.

“Para mi punto de vista es mejor tener el horario de verano porque se aprovecha más la luz del día, debería de seguir como está. A mí nunca me ha trastornado, al contrario. Yo que vengo del campo, en el campo si amanece más temprano, te levantas más temprano. Se aplicaba el horario de verano sin tener que ver un reloj”, señaló.

Yolanda Muñoz indicó que si bien se dice que existe trastorno de sueño, las personas tienen la suficiente capacidad de adaptación, por lo cual no debería ser un factor para sustentar la eliminación del Horario de Verano.

El ahorro de energía tampoco era significativo, de acuerdo con el Gobierno federal. ESPECIAL

Se aprobará este año

Una vez firmada y presentada dicha iniciativa, los legisladores deberán analizarla para decidir, en su caso, la aprobación de la misma.

Dicha iniciativa coincide también con una discusión que sostiene el Congreso de Estados Unidos sobre la posibilidad de eliminar también el cambio de hora, aunque en el País vecino se debate por preservar el Horario de Verano mientras que en México se mantendría el de invierno.

GC