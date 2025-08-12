El reto López Mateos

Aunque claramente la solución de fondo al colapso vial que sufren todos los días los usuarios del transporte público y automovilistas en la avenida López Mateos, y los fines de semana quienes utilizan esta vía para salir a la Región Sur de Jalisco o al estado vecino de Colima, es la implementación de un sistema eficiente de transporte público, es una buena noticia la convocatoria a una mesa técnica y de diálogo que lanzó ayer el gobernador Pablo Lemus, para buscar mitigar los congestionamientos automovilísticos en una de las avenidas más importantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Desde el día uno de su gobierno, Lemus mostró su interés en esta problemática, al encargar a la Comisaría Vial los operativos de contraflujos en los carriles de esta avenida en horas pico, que, evidentemente, resultaron insuficientes para agilizar el tráfico.

Esta iniciativa del gobernador es un reconocimiento a las quejas y demandas que por años han tenido los vecinos de las colonias aledañas a esta ruta, y que desde la administración anterior empezaron a respaldar y exigir soluciones otras voces de organismos empresariales, colegios, académicos y asociaciones civiles, por todas las horas hombre que se pierden por los embotellamientos, así como por el aumento en los niveles de contaminación.

Es un acierto que el punto de partida para estas mesas de análisis sean las conclusiones de los “Diálogos por la Movilidad” que se realizaron en el sexenio pasado, entre noviembre de 2022 y mayo de 2023.

Luego de esos diálogos, la única acción que se hizo en López Mateos en el gobierno de Enrique Alfaro fue echar a andar, a fines de febrero de 2024, ocho nuevas rutas de transporte público con 130 paraderos que construyeron a lo largo de la avenida, en las que aseguraron circularían 154 camiones, 43 de ellos articulados con 18 metros de largo.

Esa apuesta para reducir la carga vehicular y las horas de traslado de los usuarios del transporte público resultó también insuficiente, como pronosticó en su momento la Asociación Ciudad Eficiente, que de plano señaló que esas rutas no funcionarían, ya que estudios previos, de hacía una década, establecían que no había las condiciones para su viabilidad.

Otros expertos señalaron que la incorporación de aquellas nuevas unidades de transporte público representaba sin duda un avance, pero que se tenía que hacer mucho más para resolver la problemática vial en López Mateos, aunque desechaban la idea de la construcción de un segundo piso, como en los últimos días se ha vuelto a plantear y como quedó consignado en los “Diálogos por la Movilidad”.

En aquel esfuerzo se concluyó que había que trabajar en ocho proyectos, como la ampliación de la Línea 1 del Tren Ligero, la Línea 4 en construcción, un BRT en la carretera a Chapala, más rutas de transporte público como las que se implementaron, ampliación de carriles y prolongar y conectar Mariano Otero y Camino Real a Colima.

Habrá que ver ahora qué de esto queda y qué se añade para ver si esta vez sí se resuelve el reto López Mateos.

