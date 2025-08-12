El patrón se repite: un hombre de 25 a 30 años, delgado, ataca sorpresivamente a sus víctimas con cualquier objeto: un martillo o una navaja.

Los reportes iniciaron en grupos vecinales de Facebook. Denuncian a un agresor serial de mujeres por la zona del Iteso. Los primeros casos aparecieron a principios de julio.

Ha ocurrido, según publicaciones en redes, en calles oscuras, sin vigilancia y siempre entre las 8 y 10 de la noche. La hora en que muchas salen de trabajar.

Sin embargo, al menos un caso consigna un evento a las 8 de la mañana.

Estos han sido los ataques:

Un reporte del 3 de julio indica de un ataque alrededor de las 21:10 horas en la esquina de Anillo Periférico y Av. Av. Padre Xavier Scheifler de Amezaga. La mujer “fue golpeada”. No dan más detalles. Se consignó en el grupo Vecinos atrás del Iteso, comunidad.

Uno más del 13 de julio refiere un ataque en Avenida del Pino y Monte Carmelo en Haciendas de San José, en Tlaquepaque. La hija de la víctima cuenta que su madre cayó al suelo del golpe recibido (no precisa con qué), pero logró agarrar una piedra para defenderse y el agresor desapareció.

Una mujer también fue atacada el 10 de julio por la espalda con una navaja en el cruce de Colón y Periférico. El reporte menciona que el atacante la golpeó sin mediar palabra. No señala hora.

El último evento rastreable ocurrió el martes 29 de julio alrededor de las 20:00 horas cerca del Call Center Tata Consultancy sobre Av. Camino al Iteso.

El reporte señala que una mujer (no precisa edad) se dirigió a tomar el camión y un individuo la golpeó en la cabeza con un martillo. La víctima requirió una cirugía de emergencia. El hecho fue reportado en el grupo Vecinos Colonia Las Águilas, Zapopan, Jalisco.

Todos los ataques han ocurrido dentro de un radio de dos kilómetros a la redonda a partir de Avenida Camino al Iteso y Periférico.

La Fiscalía del Estado de Jalisco, hasta el viernes pasado, tenía cinco denuncias relacionadas con estos hechos.

Hasta ahora ninguna estudiante del Iteso ha sido agredida, pero la semana pasada se pronunció en redes la Unión de Sociedades y Alumnos del Iteso (@usai_iteso).

Los itesianos mencionaron la existencia de al menos cinco casos bajo el mismo patrón y exigieron una actuación inmediata de las autoridades al tratarse de una zona limítrofe entre Zapopan y Tlaquepaque. También pidieron cámaras de videovigilancia, patrullaje constante y coordinación para dar con el responsable.

Todo indica que no hay un patrón en la edad de las víctimas, sólo que son mujeres.

Estos eventos que refiero a partir de redes sociales deben tomarse con cautela. En Internet se cometen muchas imprecisiones e inferencias. Sin embargo, hay un patrón en los ataques. Esto debería bastar para que potenciales víctimas que caminan por la zona tomen precauciones.

Valgan estas líneas para que la autoridad se apresure a dar con el responsable.