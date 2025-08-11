Calidad del aire AMG: ¿Cómo amanece la ciudad HOY lunes 11 de agosto de 2025?

Según el Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), a las 8:00 am de este lunes 11 de agosto de 2025, la mayoría del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), reporta su calidad del aire como Buena.Santa Margarita: 20 puntos IMECA Santa Anita: 29 puntos IMECA Las Pintas: 40 puntos IMECA Miravalle: Sin datos puntos IMECA Tlaquepaque: 28 IMECA Oblatos: 24 puntos IMECA Santa Fe: 43 puntos IMECAPoblación en general:Se considera que el riesgo es mínimo o nulo.Población sensible:Se considera que el riesgo es mínimo o nulo.Las estaciones de monitoreo de la calidad del aire son casetas cerradas que contienen analizadores para la medición de diferentes contaminantes, sensores meteorológicos y sistemas para la adquisición y manejo de datos.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03 MV