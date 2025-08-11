Lunes, 11 de Agosto 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Calidad del aire AMG: ¿Cómo amanece la ciudad HOY lunes 11 de agosto de 2025?

A las 8:00 am de este lunes 11 de agosto de 2025, así amanece la calidad del aire en distintas zonas del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG)

Por: El Informador

Conoce el índice de calidad de aire por zona. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Según el Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), a las 8:00 am de este lunes 11 de agosto de 2025, la mayoría del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), reporta su calidad del aire como Buena.

Índice de calidad de aire por zona:

Santa Margarita: 20 puntos IMECA 
Santa Anita: 29 puntos IMECA 
Las Pintas: 40 puntos IMECA 
Miravalle: Sin datos puntos IMECA
Tlaquepaque: 28 IMECA
Oblatos: 24 puntos IMECA
Santa Fe: 43 puntos IMECA

Aquí el resto de zonas:

ESPECIAL / SEMADET 
Afectaciones

Población en general:

Se considera que el riesgo es mínimo o nulo.

Población sensible:

Se considera que el riesgo es mínimo o nulo.

Las estaciones de monitoreo de la calidad del aire son casetas cerradas que contienen analizadores para la medición de diferentes contaminantes, sensores meteorológicos y sistemas para la adquisición y manejo de datos.

