Beca Rita Cetina: ESTA es la nueva fecha límite para registrar estudiantes de secundaria

A través de sus redes sociales oficiales, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, informó que se amplió el plazo de registro para la Beca Rita Cetina a estudiantes de nivel secundaria.

La nueva fecha de cierre de registro es el próximo domingo 5 de octubre, por lo que si no quieres que tu hijo e hija se queden sin el apoyo, ingresa en la página oficial www.becaritacetina.gob.mx.

El programa de Becas para el Bienestar, en sus tres modalidades, contará en 2026 con un presupuesto de 185 mil millones de pesos, lo que permitirá beneficiar a 21.6 millones de estudiantes, convirtiéndolo en el programa social con mayor número de beneficiarios en el país, de acuerdo con lo anunciado por autoridades educativas.

¿Qué documentos se necesitan?

Para evitar contratiempos al momento de realizar el registro, es fundamental que prepares los siguientes documentos y datos personales (todos los papeles tienen que estar digitalizados):

Datos de la madre, padre o tutor responsable:

CURP (digitalizada)

Número de celular

Correo electrónico

Identificación oficial vigente (credencial INE digitalizada)

Comprobante de domicilio (de los últimos 3 meses)

Te puede interesar: Pipas de gas LP serán monitoreadas desde un centro de vigilancia

Datos del estudiantes o estudiantes:

CURP: digitalizada

Clave de Centro de Trabajo de la escuela (CCT)

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV