LFT: Estos son los días de descanso obligatorio que le restan al 2025

En México, los días festivos oficiales están establecidos por la Ley Federal del Trabajo (LFT) y representan fechas en las que los trabajadores tienen derecho a descanso obligatorio, con goce de sueldo.Después del descanso de este pasado martes 16 de septiembre por el Día de la Independencia de México, muchas personas se preguntan sobre las fechas que restan en este año 2025.Durante el calendario laboral de este año, se pueden encontrar 3 puentes oficiales:Algunos días son considerados no laborables por empresas y escuelas, pero no están contemplados en el Artículo 74 como obligatorios:Si una persona trabaja en un Día de Descanso Obligatorio, tiene derecho a un pago triple. Esto se debe a lo que establece el Artículo 75 de la Ley Federal del Trabajo:Primero, el patrón y el trabajador deben acordar cuántas personas deberán presentarse a trabajar ese día festivo.Si te toca trabajar, entonces:Cuando un día festivo coincide con un domingo, el pago se incrementa aún más porque también se debe incluir la llamada prima dominical, según el Art. 71.Si además de conocer los días de descanso obligatorio, quieres calcular tus vacaciones o prima vacacional, usa esta calculadora basada en el Artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo reformada. *Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03 MV