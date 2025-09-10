Calidad del Aire AMG: Así amanece la ciudad HOY miércoles 10 de septiembre de 2025

De acuerdo con el Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), a las 9:00 am de este miércoles 10 de septiembre de 2025, el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), reporta su calidad del aire como Buena en solamente tres zonas, pues el resto aparecen si datos.

Sin embargo, en el índice de la calidad por zonas se reportan 1 punto IMECA en Oblatos, Centro y Tlaquepaque.

El resto de zonas aparece sin datos:

ESPECIAL / SEMADET

Afectaciones

Población en general y sensible:

Se considera que el riesgo es mínimo o nulo.

Recomendaciones

Personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias, mayores de 60 años, menores de 12 años, personas gestantes y población en general:

Disfruta de las actividades al aire libre.

