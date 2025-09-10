Pensión Bienestar: ¿Habrá pago el martes 16 de septiembre?

El Gobierno de México continúa con la dispersión de pagos para diferentes programas sociales, que corresponden al bimestre septiembre y octubre, se trata de la Pensión Bienestar para Personas Adultas Mayores, para Personas con Discapacidad, Mujeres con Bienestar y Madres Trabajadoras.

El depósito de pagos se realizará del 1 al 25 de septiembre, por lo que miles de personas se preguntan cuándo podrán retirar su dinero.

El depósito se realiza a la tarjeta del Banco de Bienestar, sin intermediarios y con la posibilidad de dejarlo allí hasta que se necesite sin ningún tipo de cargo, estos son los montos:

Pensión para Personas Adultas Mayores: 6,200 pesos.

Pensión para Personas con Discapacidad: 3,200 pesos.

Pensión Mujeres Bienestar: 3,000 pesos.

Programa hijos de Madres Trabajadoras: 1,650 pesos.

¿Habrá depósitos el 16 de septiembre?

El martes 16 de septiembre, Día de la Independencia de México, no habrá dispersión de pagos para las Pensiones del Bienestar, el día se considera inhábil, por lo que no se harán depósitos bancarios ni servicio de atención en los módulos del Banco del Bienestar.

La suspensión de pagos ese día fue anunciada desde que se compartió el calendario oficial, un día después, el 17, continuará la dispersión de pagos tal como lo marca el calendario.

