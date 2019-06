Cae Naasón Joaquín por delitos sexuales en EU

Presunto tráfico de personas, producción de pornografía infantil y violación forzada de un menor son algunos de los delitos por los que ayer fue detenido Naasón Joaquín García, líder de la Iglesia La Luz del Mundo, organización religiosa internacional con sede en Guadalajara y que cuenta con más de un millón de seguidores a nivel mundial.

El arresto lo realizaron oficiales del Departamento de Justicia de California, Estados Unidos (EU), quienes acataron la orden del fiscal general, Xavier Becerra. Su investigación inició en 2018 a partir de una queja en la que se acusó al llamado “apóstol de Jesucristo” de cometer 26 delitos graves en el Sur de California entre 2015 y 2018, en complicidad con Alondra Ocampo, Susana Medina Oaxaca y Azalea Rangel Meléndez, afiliadas a la iglesia que él dirige, y quienes son señaladas como “coacusadas”. La última se encuentra prófuga.

De acuerdo con la investigación, que el mismo Departamento hizo pública, el líder religioso y las coacusadas presuntamente coaccionaron a sus víctimas para que éstas realizaran diversos actos sexuales contra su voluntad, diciéndoles que al negarse a cualquier deseo del “apóstol”, estaban yendo también en contra de Dios.

“Crímenes como los alegados en esta queja no tienen lugar en nuestra sociedad. No debemos hacer la vista gorda ante la violencia sexual y el tráfico en nuestro Estado”, dijo Becerra.

La vocería de la Iglesia La Luz del Mundo, por su parte, negó las acusaciones y aseguró que conocen “de primera mano la conducta, honorabilidad y ejemplo” de Naasón Joaquín.

“Negamos de manera categórica estas acusaciones en contra del presidente internacional de la Iglesia La Luz del Mundo. Confiamos en las instituciones de impartición de justicia del país y recordar que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario”.

La detención ocurrió a dos meses de que sea celebrada la Santa Convocación, una festividad que reúne a más de 500 mil fieles de 58 países alrededor del mundo.

El pasado 15 de mayo, Naasón Joaquín recibió un homenaje en el Palacio de Bellas Artes por parte de la Asociación de Profesionistas y Empresarios de México. La razón: “promover la superación académica, el emprendimiento y la pacificación de la sociedad”.

El Consejo de Obispos de esa Iglesia compartió un mensaje a sus fieles, en el que se les solicitó conservar la calma y mantenerse en oración en espera de solucionar la situación legal de su líder.

LEA TAMBIÉN: Montan jornada de oración por el destino de Naasón Joaquín

Cientos de fieles rezan por Naasón Joaquín, líder de una religión con presencia en 58 países. EL INFORMADOR/F. Atilano

Escándalo por Bellas Artes

El líder de la iglesia La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, quien fue arrestado y procesado por autoridades de Estados Unidos por presunto tráfico de personas, pornografía infantil, abuso de menores y otros delitos, tomó el cargo de esa asociación religiosa el 14 de diciembre de 2014.

Joaquín García celebró sus 50 años el pasado 7 de mayo. El líder religioso comenzó sus actividades a los 14, cuando dirigió un grupo de jóvenes en su iglesia. En 1992 contrajo matrimonio con Alma Zamora, con quien tuvo tres hijos.

Apenas el pasado 16 de mayo, el líder religioso recibió un reconocimiento por sus 35 años de trayectoria, y la sede —el Palacio de Bellas Artes— atrajo un sinnúmero de críticas para la administración pública federal por autorizar el uso del recinto, ya que se argumentó que éste fue utilizado para un evento religioso y no cultural. Alejandra Frausto, secretaria de Cultura del Gobierno federal, aseguró que la solicitud para el evento “cumplía con los requisitos”.

El señalamiento de ayer no es el primero en contra de un líder de esa religión. En 1997, ex integrantes de la iglesia señalaron a Samuel Joaquín Flores, padre de Naasón, por abuso sexual. La entonces Dirección General de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación (Segob) declaró que no había elementos para condenar a la Iglesia de La Luz del Mundo.

NUMERALIA

50 mil bautizos en promedio cada tres meses, informó la vocería de La Luz del Mundo en agosto de 2018.

58 países con feligreses de esta congregación, que además tiene presencia en los cinco continentes.

15 mil templos, al menos, tiene La Iglesia La Luz del Mundo distribuidos en todo el planeta.

93 años cumple en 2019 la congregación, misma que fue fundada por Eusebio Joaquín González (después Aarón Joaquín), en 1926.

5 años de apostolado cumplirá Naasón Joaquín el próximo 14 de diciembre, tras la muerte, en 2014, de su padre Samuel Joaquín Flores.