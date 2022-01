COVID en Jalisco: Aperciben a 403 usuarios de camiones por no usar cubrebocas

Por no llevar el cubrebocas durante su trayecto en el transporte público, la Secretaría de Transporte (Setran) ha aplicado 403 apercibimientos usuarios en lo que va del año, dentro de los operativos llevados a cabo para garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias contra el incremento de contagios por COVID-19, así como ante la llegada de ómicron a Jalisco.

La Setran informó que tan sólo este martes, tras el primer día de operativos para reforzar estas medidas en el transporte público, se aplicaron 35 apercibimientos a pasajeros del Sistema de Transporte Estatal.

Además, dijo, se aplicaron 24 infracciones a conductores del transporte público por no usar la mascarilla, así como por otros puntos como no sanitizar las unidades, o que estas no tuvieran la ventilación adecuada. En total, en lo que va de este 2022 son 292 las multas aplicadas a choferes.

A través del Área de supervisión al transporte público es que se han realizado las supervisiones desde el inicio de la pandemia, reforzando los operativos a solicitud del gobernador frente a la cuarta ola de contagios del virus, ejecutando alrededor de 500 revisiones diarias a todas las modalidades del transporte público, de las cuales 400 corresponden al colectivo, aseveró la dependencia estatal.

Las supervisiones se realizaron de manera aleatoria, tanto durante el trayecto de la ruta, como en las terminales, a fin de verificar también la correcta sanitización de las unidades.

Las mismas, dijo la Setran, se llevaron a cabo en los puntos de mayor afluencia de pasajeros como son Periférico Sur y Colón; Periférico Norte y Federalismo, López Mateos y Mariano Otero, Lázaro Cárdenas y el Álamo, así como la zona de los Dos Templos (16 de Septiembre y Prisciliano Sánchez).

Además, los operativos de sanitización también fueron reforzados en todas las unidades de Sitren, Mi Macro Calzada y Mi Tren, añadió la dependencia estatal.

También atienden reportes de usuarios

La Setran aseguró que además de los operativos en calle también se atienden los reportes que los usuarios hacen llegar a la dependencia a través de vías, “ya sea en redes sociales, medios de comunicación o en los teléfonos de atención ciudadana”.

Los reportes al transporte público se reciben en @TransporteJal en Twitter, en la Secretaría de Transporte Jalisco en Facebook y a los teléfonos 33 38 19 24 25 y 33 38 19 24 26, para lo que es indispensable proporcionar número de ruta y unidad, horario y datos de ubicación o alguna referencia de lugar.

JM