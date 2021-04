COVID en Jalisco: Abuelita de más de 100 años recibe vacuna en Zapopan

Doña "Cata", como le dice su familia, con poco más de 100 años de edad, fue vacunada contra el COVID-19 el día de ayer en el módulo ubicado en el Estadio Akron.

Catalina Ramos Velasco, nacida en Jalpa en el municipio de Chiquilistlán el 9 de agosto de 1920, llegó entusiasmada a recibir el biológico, señaló el Gobierno de Jalisco en un comunicado.

“Un centenario de vida, líder de su familia y ahora feliz de ser vacunada contra COVID-19. De carácter fuerte, con gusto por la cocina y por mantenerse activa, a sus 100 años cumplidos llegó entusiasmada para recibir la primera dosis de la vacuna”.

La mujer, detallaron las autoridades, es madre de tres hijas y ahora su familia la componen también tres nietos y dos bisnietas.

Durante el transcurso de su vida se mudó a varios municipios, primero Sayula, luego Cuyutlán, Ciudad Guzmán y, finalmente, a Zapopan, en concreto a la Colonia El Mante, donde reside desde hace 40 años.

Doña Cata recibió su vacuna de la farmacéutica AstraZeneca en el tercer día de la jornada de vacunación para adultos mayores a través del sistema Drive Thru. Fue su nieto quien la llevó puntual al puesto de vacunación para qué personal de salud le aplicará la dosis.

"Me siento muy contenta porque creía que mi ya no me iban a inyectar, porque no podía salir de la casa", señaló.

“El encierro ha sido lo más difícil, también acostumbrarse al uso del cubrebocas, pero uno tiene que entender que es por su bien, a mi hermano le pegó la enfermedad (COVID-19) tuvo que usar oxígeno, pero ya va de salida", añadió.

De igual manera invitó a las personas, especialmente a adultos mayores, a que se decidan a acudir a recibir la vacuna.

"A toda la gente en general, pero sobre todo a los mayores, les diría que se vacunen, porque aún hay riesgo de que les llegue la enfermedad, que no teman a que les pongan algo raro, eso no es verdad, yo estoy muy contenta y más tranquila con mi vacuna".

