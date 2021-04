COVID-19 en Jalisco: Luchadores se bajan del ring para apoyar en proceso vacunación

Hombres y mujeres con máscaras y trajes de colores bajaron de un autobús rojo en el Auditorio Benito Juárez, en Zapopan.

Eran luchadores de la Arena Coliseo que se bajaron del ring y llegaron para ayudar a los adultos mayores en el proceso de vacunación contra COVID-19.

"Ahorita mucha gente lleva en el confinamiento, muchos que necesitan ayuda. Nuestra manera de aportar un granito de arena a todo lo que estamos viviendo es venir a apoyar", compartió el rudo, Gran Kenut.

Desde las 9:30 de la mañana 10 luchadores, técnicos y rudos, y un réferi llegaron. Antes de bajar del camión, les dieron instrucciones y, una vez a abajo, entraron al lugar, tomaron las sillas de ruedas de los próximos a vacunarse y los sorprendieron.

María de Jesús Tejeda Pérez, 66 años, de la colonia Auditorio Benito Juárez compartió que se sentía más animada con la presencia de los luchadores.

Incluso había admiradores de los mismos, como María Soledad, de 63 años, habitante de Tonalá y quien no alcanzó a vacunarse en su municipio.

"Soy fan de los luchadores, iba a la arena cuando podía y ya ahorita nada más los veo por la tele. Estaba en casa cuando supe que estaban vacunando aquí y le dije a mi esposo "vámonos, a ver si ahora sí alcanzamos" y nos tocó la sorpresa de que sí y de que aquí estaban los luchadores. Me dio gusto", expresó.

Satánico, Estrella Oriental, Bello Antuan Jr, Flash, Súper Estrella, Omega, Xavier Cruz Jr., Gran Kenut, Conde, Minotauro y Mario El Rudo Jr (referí), fueron parte del equipo de vacunación esta mañana.

"Después de un año que no han salido, venimos a acompañarlos"

"Venimos a darles un rato agradable, apoyándolos a que pasen al área de la vacunación. Después de un año que no han salido, venimos a acompañarlos a esta gran labor", subrayó Omega.

"Venimos a apoyarlos, para que no se sientan solitos, apoyarlos, que tomen agua, si necesitan llevarlos en la silla de ruedas, muletas; solamente tomarlos de la mano" dijo Súper Estrella. "Hay mucha gente que no tiene el apoyo de sus familiares, que tiene un año sin salir y quieren convivir y hay que hacerles pasar un buen rato", añadió Minotauro.

Elena García, de 63 años, se dijo sorprendida por la presencia de los luchadores, pues no se esperaba que estuviera alguien con ella.

"Estoy más animada, está muy bien lo que están haciendo. Me sorprendieron. El muchachito que me trajo, volteé y lo vi y me dijo la enfermera "por eso le decía que saludara". ¡Qué sorpresa y qué emoción!", manifestó.

