COVID: Tapatíos dicen sí a certificado de vacunación en bares

Tapatíos señalaron que no tienen problema con presentar su certificado de vacunación para ingresar a bares y antros ahora que es obligatorio porque los contagios por ómicron se han disparado en el Estado. Como Abigail Vera, quien comentó que se sentiría más protegida al acudir a estos lugares y saber que la gente está vacunada o no tiene COVID.

“Me parece súper bien, creo que ya se habían tardado. Es una forma de evitar contagios. Sobre todo para que podamos seguir conviviendo en esta nueva modalidad porque nada va a ser igual. Me sentiría más tranquila porque incluso uno convive con personas que ni siquiera creen en el COVID”.

En un sondeo realizado por este medio en el corredor de Chapultepec a visitantes de bares y otros peatones, la mayoría coincidió en estar a favor de la obligatoriedad de demostrar que se cuenta con al menos una dosis de alguna vacuna contra el virus para poder entrar a divertirse a antros, bares, casinos, estadios, conciertos y otros eventos masivos.

En su defecto, los no vacunados interesados en acudir a esos sitios deberán presentar, a partir de este viernes 14, una prueba PCR negativa realizada en las últimas 48 horas en un laboratorio privado, informó el Gobierno estatal el lunes tras la reunión de la Mesa de Salud.

“Muchas personas no se cuidan y suceden las nuevas variantes y creo que sí sería una buena medida (el certificado). Sí me sentiría más confiado, a mí me falta una vacuna”, coincidió Efrén.

Maya dijo que lo ve “positivo porque así nos encargamos de que esto vaya disminuyendo. Este año me voy a vacunar, si me la van a pedir es algo que va tener que llegar sin duda hasta para entrar alguna tienda de ropa”.

Algunos refirieron que avalan la nueva decisión de la autoridad, pero opinaron que igual se corre el riesgo de infectarse.

“Está bien para que tengan un poquito más de control, pero también creo que está en cada quien si es responsable o no con sus decisiones. Me sentiría un poco más seguro de acudir, pero de todos modos son probabilidades altas de que te contagies porque son lugares encerrados y muy concurridos”, dijo Rodrigo.

“Era necesario por la baja respuesta de la gente en vacunación. Ayuda a sentirme más seguro en los bares, pero también depende de que cada quien se cuide y haga consciencia de no salir a lugares concurridos”, concordó Gustavo.

Rodolfo Romero, quien dijo que mañana se aplica el refuerzo de vacuna, calificó de buena la medida: “Debemos de respetar a los que estamos vacunados para evitar que se propague este virus. Es mucho más confiable para todos”.

De acuerdo con las proyecciones del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud (IHME por sus siglas en inglés) de la Universidad de Washington, se estima que el cuarto pico de contagios por ómicron sea ocho veces mayor al anterior y que ocurra en Jalisco el próximo 10 de febrero.

Además de Jalisco, algunos otros lugares en los estados de Quintana Roo, Sinaloa y Baja California lo implementan. También impulsan la restricción en Coahuila, Puebla e Hidalgo.