Aunque consideró que la vacuna anti COVID-19 Abdalá es segura, Fernando Petersen Aranguren, titular de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) informó que tomaron la decisión de no aplicarla en el sector salud estatal porque no hay información suficiente sobre el grado de protección que ofrece y el beneficio que tendría quien la reciba.

El funcionario estatal señaló que dialogaron del tema con la Secretaría de Salud Federal y que finalmente la vacuna, elaborada por científicos cubanos, se aplicará sólo en el IMSS e ISSSTE.

"Los estudios que tenemos de Abdala son los estudios de fase uno y fase dos; no se ha reportado el de fase tres; en este momento epidemiológico consideramos que el beneficio contra el costo no era tan importante; pensamos que no es una vacuna que pudiera ser un beneficio extra para la población. En la fase tres se ve la efectividad", dijo.

El secretario señaló que todas las vacunas que se han aplicado en el sector salud estatal tienen la certificación de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos y de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA).

Petersen Aranguren dijo desconocer cuántas dosis de vacunas cubanas se enviaron a Jalisco, reiteró que falta información sobre su efectividad y utilidad como refuerzo.

En otros asuntos, el secretario dijo que no tiene un reporte del incremento de consultas en centros de salud debido a las afectaciones generadas con la presencia de humo y la mala calidad del aire en la ciudad por el incendio en el bosque de La Primavera; admitió que aumentó las solicitudes atención sobre todo por irritación de ojos; precisó que no tiene reporte que se hayan registrado hospitalizaciones por los altos niveles de contaminación registrados.

OF