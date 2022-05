Luego de casi tres semanas de haber retirado en Jalisco el uso obligatorio del cubrebocas los contagios diarios de COVID-19 se han duplicado.

Mientras que en la semana previa al anuncio, del domingo 1 al sábado 7 de mayo se había registrado un promedio diario de 72 contagios del virus, para la semana del 22 al 28 de mayo se reportaron 165 nuevos casos cada 24 horas, de acuerdo con estadísticas de la Secretaría de Salud Jalisco.

En el caso de los fallecimientos asociados al COVID-19 estos se han mantenido con un promedio de al menos tres muertes diarias, según los datos de la SSJ.

En la semana que concluye, el gobernador de Jalisco aseguró que no se había registrado "un incremento significativo de los casos", y aseveró que el tema de la pandemia "está muy estable".

"El el Estado no hay un incremento no hay un problema adicional, son ya varias semanas que se retiró el uso del cubrebocas y bueno la pandemia no ha acabado, nunca hemos dicho que ya acabó, pero no hay un repunte que requiera alguna medida adicional", señaló el pasado martes.

Hasta el momento y pese a las cifras señaladas, no se proyecta algún cambio a las medidas sanitarias, aunque el gobernador sí señaló que "se recomienda seguir utilizando el cubrebocas de manera voluntaria" además de la obligatoriedad de llevarlo en el Transporte Público y Unidades Médicas de la Entidad.

JL