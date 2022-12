Las nuevas subvariantes de ómicron apodadas “Perro del Infierno” y “Pesadilla”, que fueron notificadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en septiembre, han destacado por su aumento de casos en otoño e invierno. Ambas subvariantes presentan escape inmunitario, lo que las hace más transmisibles.

El experto Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo y profesor investigador de la Universidad de Guadalajara destacó que ante estos sublinajes de ómicron de nombre científico BQ.1 y XBB, es importante no confiarse y sobre todo en transporte público seguir con medidas de contención del virus, lavado de manos o gel con 70% de alcohol y cubrebocas.

“No caer en exceso de confianza, proteger la salud personal y colectiva, que esta sexta ola no sea tan grave como con la Delta a finales del 2020 e inicios del 2021. El transporte público es uno de los sitios de mayores riesgos de transmisión de enfermedades respiratorias ahí los usuarios, particularmente en horas pico deberían de considerar en todo momento portar cubrebocas, protegernos a nosotros mismos, pero proteger sobre todo la población más vulnerable y susceptible como son los adultos mayores, es parte de la consciencia que debemos adoptar”, destacó el especialista.

Pérez Gómez consideró que no es opción regresar a medidas restrictivas o imposiciones como actualmente el Gobierno de Nuevo León hizo de nuevo obligatorio el uso del cubrebocas. “Yo creo que no tenemos la necesidad de regresar a medidas obligatorias, porqué considero que a lo largo de este tiempo debimos de haber aprendido y debemos tener consciencia y apelar a este principio para que entre todos logremos una protección personal y colectiva, no volver a la obligatoriedad pero si a la consciencia”, indicó.

El infectólogo explicó estas dos subvariantes “Perro del Infierno” y “Pesadilla” que son más transmisibles y su escape inmunitario.

“Son subvariantes de Ómicron, empezaron a surgir a finales de septiembre de este mismo año, tienen un nombre muy feo, y es un nombre que evoca a personajes mitológicos, al perro de tres cabezas ‘El Cancerbero’ que era cuidador del infierno y se les llama así porqué son variantes que son capaces de evadir o burlar la respuesta inmunológica que se ha generado a través de la vacunación previa o a través de infección previa, tienen esa capacidad, que tienen de particular estas cepas son más transmisibles, está bien demostrado y evadir la respuesta de las vacunas, son los dos factores de preocupación que considera la OMS como subvariantes de preocupación, nombre científico XBB y BQ.1”, acotó.

