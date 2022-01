COVID: Alertan por información falsa de medidas sanitarias en Jalisco

En redes sociales, WhatsApp y otras plataformas, está circulando información falsa de nuevos acuerdos de restricciones sanitarias en Jalisco por la pandemia de COVID-19, alertó este domingo el gobernador.

La circular apócrifa trae un membrete de varias instituciones federales, cámaras empresariales, menos el logo actual del Gobierno de Jalisco, aparentemente comenzó a circular desde el 8 de enero de 2022.

“Otra vez está circulando información falsa. No se dejen engañar. No hay nuevas medidas programadas en Jalisco. Será mañana, en la mesa de salud, cuando se analizará el tema. No caigamos en las mentiras mal intencionadas”, comentó el ejecutivo estatal en su página de Facebook.

Fakenews. La información de esta imagen es falsa. ESPECIAL

Será el lunes 10 de enero que la Mesa de Salud, del Gobierno de Jalisco, se reúna para determinar nuevas medidas por la pandemia de coronavirus.

Según Radar Jalisco, ayer se registraron mil 812 nuevos casos de COVID, además de cinco defunciones, que acumulan en total 17 mil 664 muertes en el estado desde marzo 2020.

IM