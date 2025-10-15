PAN Jalisco exige restablecer fondos de emergencia ante desastres naturales

El Partido Acción Nacional en Jalisco hizo un llamado a los gobiernos federal y estatal para restablecer los fondos de emergencia que permitan atender con eficacia los desastres naturales que han dejado a miles de familias afectadas en distintas regiones del país.

El dirigente estatal del PAN, Juan Pablo Colín, acusó al gobierno federal y al estatal de actuar con “insensibilidad, negligencia y abandono” ante las recientes tragedias provocadas por las lluvias. También criticó los intentos por “ocultar información y silenciar a los afectados”, refiriéndose al caso de Veracruz. “Desde el PAN no nos vamos a callar. Exigimos que se restablezca el FONDEN y que el fondo estatal funcione de verdad”, afirmó.

Durante una rueda de prensa, Colín estuvo acompañado por el diputado local Julio Hurtado, la secretaria de Promoción Política de la Mujer Annia García y el diputado federal Miguel Ángel Monraz, quienes presentaron una agenda de acción inmediata para atender la crisis derivada de las lluvias e inundaciones en estados como Veracruz, Puebla e Hidalgo, así como en municipios jaliscienses como Puerto Vallarta, Tototlán, Tlajomulco y Zapopan.

El PAN señaló que la falta de prevención, la desaparición de fondos como el FONDEN y la falta de respuesta de los gobiernos de Morena y Movimiento Ciudadano han agravado los daños, dejando comunidades enteras sin apoyo.

En el ámbito local, el diputado Julio Hurtado anunció que impulsará un incremento al presupuesto del Fondo Estatal de Desastres Naturales (FOEDEN), de 250 a mil millones de pesos para el ejercicio 2026, con el fin de fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias. “Puerto Vallarta y la zona costera son fundamentales para la economía de Jalisco. No podemos seguir improvisando cada año”, declaró.

Por su parte, el legislador federal Miguel Ángel Monraz propuso la creación de un fondo nacional de emergencia con un monto inicial de 15 mil millones de pesos, además de destinar el 0.4% del gasto público nacional —entre 28 y 29 mil millones de pesos— a un nuevo fondo permanente con reglas claras y transparentes, similar al desaparecido FONDEN.

Con estas acciones, el PAN Jalisco reiteró su compromiso de “seguir alzando la voz” y de exigir que los recursos públicos se utilicen con transparencia, eficiencia y responsabilidad para proteger la vida y el patrimonio de las familias mexicanas.

YC