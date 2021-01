Aunque disminuyó la ocupación de camas destinadas a pacientes afectados por el COVID-19, las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) siguen al límite en la atención a los casos más graves.

Vía redes sociales, el gobernador informó que las UCI están al 73.7 por ciento de ocupación, la semana pasada era 77.2 por ciento. En tanto que, en camas generales, están ocupadas 58.5 por ciento, lo que representa una ligera reducción en comparación con hace ocho días que había 61.1 por ciento. El mandatario estatal subrayó que aún se está lejos de ganar la batalla.

“Hemos podido contener el alza y de 98 municipios con riesgo alto pasamos a 83, pero el riesgo de contagios sigue al máximo y no podemos bajar la guardia. No podemos aflojar el paso. Las medidas de contención estarán vigentes hasta el 12 de febrero, pero no hay estrategia que alcance sin corresponsabilidad”, escribió.

En el informe por regiones, la mayor saturación se registró en la zona centro, donde se ubican los municipios del Área Metropolitana de Guadalajara; 76 de cada cien camas de cuidados intensivos están ocupadas. Las regiones Costa- Sierra Occidental y Altos Norte también mantienen altos niveles de ocupación.

La tasa de positividad en las pruebas aplicadas para confirmar casos bajó de 43.6 a 37.2 por ciento en la última semana.

En la plataforma federal se notifican con ocupación total en camas generales la clínica del ISSSTE de Puerto Vallarta, los hospitales 14 y 89 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guadalajara, el Hospital Comunitario de Tamazula, el Hospital Real San José y la Unidad de Enfermería Militar de Zapopan.

En las UCI reportaron ocupación total el Hospital General 7 del IMSS en Lagos de Moreno, el Hospital Regional Militar de Guadalajara, el Hospital 46 del IMSS en Guadalajara, el Real San José, y la Unidad de Enfermería Militar de Zapopan. Por arriba del 90% de ocupación están el Hospital Gómez Farías del ISSSTE en Zapopan y el Hospital de Especialidades del IMSS en Oblatos.

