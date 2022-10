El presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, minimizó las publicaciones derivadas de filtraciones de documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en las que se da cuenta de un informe del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional del año 2019 que refiere que un elemento de la Policía de Guadalajara conocido como “El Tapatío”, fungiría como enlace del Cártel Nueva Generación con autoridades de los tres niveles de gobierno. El alcalde sostuvo que no hay sustento para plantear una investigación al respecto.

Según lo publicado por la revista Proceso, “El Tapatío” habría buscado acercamientos con Hugo Luna Vázquez, jefe del gabinete estatal, con el exsecretario de seguridad estatal Daniel Velasco Ramírez y con Juan Pablo Hernández González, extitular de la Policía de Zapopan y actual Comisario de la Policía de Guadalajara.

“Yo les garantizo que no hay nadie en la corporación haciendo ese trabajo; entiendo que la información corresponde a hace aproximadamente cuatro años. No hay nombres, no hay pruebas, no hay nada que yo pudiera hacer para tener una investigación adicional. Lo que les garantizo es que esa persona, que no tiene nombre en la investigación, no trabaja en la Policía de Guadalajara porque hablé inmediatamente con el coordinador del área y bueno pues no, ese personaje no existe. Cómo investigo, nada más dice que hay una persona que le dicen 'El Tapatío'. Hablé con el comisario y me dice que eso es completamente falso, que nunca tuvo ninguna reunión”, dijo.

Cuestionado sobre su postura ante la filtración de información de la Sedena y que esa dependencia realice acciones de espionaje, Lemus Navarro afirmó que no tiene nada que temer.

“El que nada debe nada teme, a mí no me preocupa (un posible espionaje), yo creo que habría otros preocupados allá en palacio municipal; a mí no me preocupa; a mí que me esculquen, que escuchen mis llamadas; yo estoy tranquilo y tengo mi conciencia tranquila. Me da igual, la verdad a mí no me preocupa”, sostuvo.

JM