CEDHJ: Distinguen a defensores de derechos humanos en Jalisco

La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) entregó ayer el galardón “Francisco Tenamaxtli 2022”, que reconoce a personas y expresiones sociales. Se distinguió al empresario Enrique Michel Velasco y cinco activistas por su labor en favor de los derechos humanos.

La presidenta de la CEDHJ, Luz del Carmen Godínez, hizo un llamado en Casa Jalisco a la unidad y al trabajo coordinado entre sociedad civil, colectivos y Gobierno: “Debemos construir redes de solidaridad y congruencia, respaldadas por el diseño de estrategias que disminuyan la discriminación estructural”.

Enrique Michel Velasco, director de Dulces de la Rosa, acentuó las acciones en la materia que realizan en su empresa, pero también los trabajos de rehabilitación, construcción y equipamiento de escuelas en todo el Estado, así como sus programas y acciones en temas sociales, deportivos, espirituales y culturales.

También se reconoció a Brenda Lourdes del Río Machín (de Fundadora de Los Inocentes de María), Dennis Cárdenas Becerra (Colectivo Diverso UdeG), Enrique Chiu (artista plástico y promotor cultural), Nancy Castañeda Rosales (Red de Mujeres Jóvenes por la Democracia Paritaria) e Irma González Hernández (Instituto Alteño para el Desarrollo de Jalisco).

En presencia del gobernador en Casa Jalisco, Nancy Castañeda entregó un pliego petitorio para erradicar la violencia contra las mujeres.

Aunque las denuncias a presuntas violaciones a derechos humanos se mantienen, no se reflejan en la emisión de recomendaciones. EL INFORMADOR/A. Camacho

Incrementan las quejas ante Derechos Humanos

La violación a derechos ambientales, de salud y seguridad pública, son los principales motivos de presentación de quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), en lo que va del año.

Según las estadísticas publicadas por el organismo, hasta octubre, se presentaron 7 mil 530 señalamientos por la presunta violación de un derecho, lo que representa aumento de 34.3% en comparación con el mismo periodo del año pasado, cuando se registraron 5 mil 607 quejas.

Destacan casos de supuesta violación a los derechos ambientales (2mil 465 asuntos); violación al derecho a la protección de la salud (2 mil 042), por la prestación indebida del servicio público (mil 633 quejas), violación al derecho a la legalidad y seguridad pública acumula (mil 050).

Otros motivos de queja son la negativa o indebida prestación de servicios en materia de agua (mil 027); violación a los derechos del niño (555); violación al derecho a la integridad y seguridad personal (501); violación a los derechos laborales (475); ejercicio indebido de la función pública (443); incumplimiento de la función pública en la procuración de justicia (360).

Entre las autoridades más señaladas se encuentran el Ayuntamiento de Zapopan, el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa); Fiscalía del Estado; Secretaría de Educación; Ayuntamiento de Guadalajara; Secretaría de Salud; Ayuntamiento de Tlaquepaque; Secretaría de Transporte; Ayuntamiento de Tonalá; Dirección de Seguridad Pública de Guadalajara; Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses; Poder Ejecutivo del Estado y la Comisaría de Seguridad Pública del Estado.

Sobre en qué estado del proceso de las quejas, destaca que mil 531 fueron archivadas, en 927 van en la recepción de informes; 329 en periodo probatorio, 151 en propuesta de conciliación. Más de 7 mil quejas se acumularon.

Van cuatro meses sin emitir recomendaciones

Tras la entrada en funciones de Luz del Carmen Godínez González como titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ); el organismo no ha emitido ninguna recomendación, aunque de agosto a octubre recibió 3 mil 545 quejas. La presidenta de la Comisión refirió que trabajan en una reingeniería y hacer al organismo más cercano.

En entrevista radiofónica, la ombudsperson anotó que están por emitir las primeras siete recomendaciones en su administración; adelantó que son por asuntos relacionados con la desaparición de personas y abusos de policías. Sostuvo que las elaboraron con una nueva metodología.

El nombramiento de Godínez González fue cuestionado por organizaciones civiles y diputados de oposición que advirtieron no cumplía con los requisitos de ley; entre otras cosas por haber sido empleada del Ayuntamiento de Guadalajara hasta días antes de su nombramiento.

Tras el proceso de entrega recepción, la presidenta de la CEDHJ denunció presunto fraude fiscal y el intento de dar nombramientos irregulares. Fue presentada una denuncia ante la Fiscalía General de la República por la probable comisión del delito de defraudación fiscal por no haber emitido los comprobantes fiscales y enterar el Impuesto Sobre la Renta del pago de aguinaldos en los años 2018, 2019, 2020 y 2021. Calcularon que esto implica el adeudo de 20 millones de pesos. También presentaron tres denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado por presuntos delitos de abuso de autoridad, uso ilícito de atribuciones y facultades.

Quejas recibidas y recomendaciones Año Quejas Recomendaciones 2022* 7,530 32 2021 8,012 283 2020 9,627 190 2019 10,913 40 2018 7,922 50

* enero-octubre.

Desaparición de personas. La titular de CEDHJ, Luz del Carmen Godínez, adelanta que viene una recomendación sobre este asunto. EL INFORMADOR/Archivo

Jalisco, primer lugar en desapariciones

En agosto pasado, la CEDHJ emitió el Informe de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en el que reporta que según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), del 15 de marzo de 1964 al 31 de diciembre de 2021, Jalisco se ubicó como la Entidad con mayor número de personas desaparecidas y no localizadas en el país, con 15 mil 772.

La Región Centro cuenta con la más alta cantidad de registros de personas desaparecidas. La Región Altos Norte se ubica en segundo lugar con el mayor número de personas desaparecidas, “particularmente en Lagos de Moreno, se concentra el mayor número de casos: este municipio limita con Aguascalientes y Guanajuato, ello lo convierte en una ruta de conexión a otras Entidades del país que facilitan las actividades legales o ilegales”.

Se agrega que al estudiar el fenómeno por tasas, es decir, en un cálculo proporcional entre el número de casos y la cantidad de habitantes por municipio, “lideran Santa María del Oro, San Martín de Bolaños, Tuxcacuesco, Encarnación de Díaz, y San Gabriel”.

TELÓN DE FONDO

Denuncian despidos injustificados y otras irregularidades

Integrantes del Consejo Ciudadano de la CEDHJ denunciaron que la titular del organismo, Luz del Carmen Godínez González, aplicó despidos injustificados con el argumento de la “reingeniería administrativa”.

La consejera María del Socorro Piña Montiel, explicó que desconocen las bases de la reingeniería o su diagnóstico.

“Se han despedido a personas que han hecho un trabajo correcto y son conocedores de los derechos humanos, se violentaron sus derechos laborales. Tenemos el caso de dos personas con discapacidad que fueron cesadas de su puesto”, anotó.

Añadió que además se pretende imponer como secretario técnico a un perfil por cuota política. Aunque no mencionó el nombre, trascendió que se trata de Ramón Saúl Meneses Pérez, que tiene ligas con el Partido Acción Nacional (PAN) y ya trabajó en la Comisión como coordinador de transparencia.

El consejero, Diego Santiago Carrillo, advirtió que la CEDHJ no tiene un rumbo respecto a las acciones en las diferentes agendas en la materia de derechos humanos, dijo que se debe cuidar la función social que tiene la Comisión. Calcularon que van alrededor de 70 despidos. “No se ha cuidado a los perfiles especializados y los han despedido de una forma indigna. Van casi tres meses de una nueva administración y no se ha emitido ninguna recomendación o pronunciamientos frente a temas de impacto social”.

Fharide Acosta Malacón, otra de las consejeras inconformes, comentó que solicitaron que el Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción intervenga en el proceso de nombramiento del secretario técnico.

También denunciaron que Alejandra Salas Niño, nombrada como titular de la tercera visitaduría, tiene una recomendación emitida por la propia CEDHJ, lo que le impediría ocupar el cargo.

COMPLICADA GESTÍÓN

Entre críticas y señalamientos

Luz del Carmen Godínez asumió la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), en medio del rechazo de más de 70 organizaciones civiles, activistas y académicos, quienes en días pasados solicitaron al Congreso local reponer la elección.

Alejandra Nuño, directora del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia del ITESO, consideró que debido al desaseo que hubo en la designación, el primer pendiente que tiene la nueva titular de la CEDHJ es garantizar una legitimidad que está viciada desde el inicio.

“La verdad es que la credibilidad, la legitimidad, autonomía e independencia de la Comisión están por los suelos”, lamentó Nuño, al tiempo que alerta la situación que vive la CEDHJ.

Entre los retos más sustantivos, se encuentra el que la CEDHJ realice su trabajo de la manera más seria posible. “Y que pueda abordar todos los derechos humanos. Vemos las crisis que vive Jalisco: todos los días tenemos noticias sobre los primeros lugares en desapariciones, fosas… la inseguridad está tremenda, el tema del agua es un gran reto”, agregó.