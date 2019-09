Buscan nuevo integrante del Comité de Participación Anticorrupción de Jalisco

La Comisión de Selección del Sistema Anticorrupción del Estado (SAE) lanzó la convocatoria para la elección de un nuevo integrante del Comité de Participación Social del SAE. Con esto inicia el proceso para designar a quien ocupará el lugar que dejará vacante el actual presidente del Comité, Freddy Mariñez Navarro, cuyo nombramiento concluye el último día de octubre.

La recepción de expedientes de los aspirantes arranca el próximo 17 de septiembre y concluye el siete de octubre.

Además de los requisitos de ley, se pide a los interesados que firmen una carta de declaración de integridad y no colusión. Roberto Arias, miembro de la Comisión, explicó que este punto es voluntario y en caso de no aceptar no limita la posibilidad de participar en el proceso.

Para ocupar este espacio se pide comprobar experiencia en el diseño, implementación, evaluación o análisis de políticas públicas. También conocimiento en administración pública, transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción; entre otros. No pueden participar en el proceso quienes hayan sido dirigentes o miembro de un partido político en los últimos cuatro años. Tampoco quien haya sido funcionario público un año antes de la designación.

El nuevo integrante del Comité entra en funciones el primero de noviembre. También a partir de esa fecha, Lucía Almaraz Cázarez, asumirá la presidencia del Comité durante un año.

La convocatoria completa está publicada en el portal http://comisionsaejalisco.org/convocatoria/convocatoria2019/

