Buscan alianza con SSJ para acelerar pruebas de COVID-19 en el Abastos

Luego de que la Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos (UCMA), detectara a través de la “Comisión Interna de Vigilancia Epidemiológica” 42 casos probables de coronavirus entre sus locatarios, la presidencia ya trabaja en un convenio de colaboración con la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) para la aplicación de pruebas.

Así lo dio a conocer este miércoles su presidente Salvador Hernández Navarro, quien detalló que la UCMA se encuentra en proceso de poder lograr un acuerdo con las autoridades sanitarias del Estado para que sean apoyados, mediante Radar Jalisco, en la aplicación de pruebas PCR para descartar contagios entre los empresarios que conforman la unión.

“Yo tener, un estudio de algún laboratorio que confirme que hay contagios de COVID-19 en el Mercado de Abastos de Guadalajara yo no lo tengo, no he visto un positivo real. (Los contagios) son un tema de rumores meramente”, aseguró.

De los 42 casos detectados, dijo, hasta el momento 24 ya fueron descartados por completo, mientras que del resto todavía se están esperando los resultados.

El presidente de la UCMA solicitó a todos sus integrantes que, en caso de presentar cualquier síntoma, se acerquen a la presidencia para que se les brinde la orientación necesaria con la finalidad de evitar así que el Mercado de Abastos se convierta en una fuente de contagios y se ponga en riesgo a sus colaboradores y visitantes.

“Lo que estamos pidiendo es que nos informen a la Unión de Comerciantes para poder orientarlos, darles la información adecuada y poder canalizarlo a alguno de los laboratorios. Lo que estamos haciendo es salir a buscar los casos”, explicó.

Hernández Navarro señaló que si bien los comerciantes pueden tener miedo sobre las consecuencias que pudiera traer consigo informar sobre algún posible contagio por coronavirus, este no debe imperar pues en todo momento debe prevalecer la salud, no solo la propia, sino la de colaboradores y visitantes, además de que, luego de que distintos Mercados de Abastos del país mantienen a la baja sus operaciones, es el Mercado de Abastos de Guadalajara el que se encarga de surtir al 80% de la república mexicana , aseguró.

Por ello, dijo, fue que desde el inicio de la contingencia se implementaron diversas estrategias de limpieza y sanitización, a través de los filtros sanitarios, túneles de ozono, y drones, con la finalidad de evitar, en medida de lo posible, que el mercado de abastos se convirtiera en una fuente de contagios.

NR