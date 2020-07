Buscan acuerdo para ampliar, otra vez, vaso regulador de El Dean

Pese a la ampliación de 2018 del vaso regulador de El Dean, la zona se sigue inundando. Un ejemplo de ello fue el pasado sábado, cuando el agua alcanzó más de un metro en las calles, pues el vaso se encontraba a 150% de su capacidad -de 380 mil metros cúbicos-, informó el Ayuntamiento de Guadalajara.

Por ello, el Ayuntamiento busca una nueva ampliación que alcance 500 mil metros cúbicos (m3) y que con eso disminuya el riesgo de una nueva inundación. Según señaló el director de Obras Públicas de Guadalajara, Francisco Ontiveros Balcazar, será en un lapso de máximo semana y media cuando presenten el proyecto a los vecinos.

“No haremos ninguna obra que no tenga completa socialización. Será un trabajo conjunto”, dijo.

Una vez que se socialice y se llegue a un acuerdo con los vecinos, se buscarán los fondos para hacerlo -mínimo 50 millones de pesos- y, de tener todo listo, comenzarían en febrero de 2021.

Zona el Dean. ESPECIAL/ Gobierno de Guadalajara

“Sería un trabajo en conjunto con la Secretaría de Gestión Integral del Agua y el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa)”, detalló.

Agregó que los trabajos no pueden asegurar que no habrá otra inundación, aunque no es típico pues, por ejemplo, la última lluvia registrada igual a la del 25 de julio fue hace 15 años.

“Evidentemente, podrá volver a suceder, no estamos exentos, pero no es lo típico ni lo recurrente”.

Además, indicó que para reducir los riesgos de inundación en el municipio se busca seguir ampliando la infraestructura pluvial. Como el caso del vaso regulador de Terralta en 2018 y el de Miravalle en 2019.

“Siempre hará falta infraestructura para poder controlar el agua. Nunca será suficiente y siempre estaremos en vías de poder ampliarlas. Pero también existen proyectos para poder aprovechar el agua pluvial, aunque habrá que buscar otros proyectos en conjunto con las universidades”, destacó durante un recorrido por los vasos reguladores de Guadalajara.

