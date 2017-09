Busca procurador social ser magistrado del STJ

Sin dejar el cargo de procurador social del estado, Carlos Oscar Trejo Herrera, busca ocupar el espacio de magistrado, que está vacante en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJ). El funcionario estatal compareció ante diputados de la Comisión de Justicia como parte del proceso de designación. Trejo Herrera negó que por su actual nombramiento le impida aspirar al escaño como juzgador, descartó que sus pretensiones tengan el apoyo del Gobernador, pero aclaró que sí notificó al titular del Poder Ejecutivo de su participación en el proceso. Cuestionado sobre su falta de carrera al interior del Poder Judicial, el procurador descartó que sea un factor en su contra.

"La Suprema Corte no está integrada por personas que sean formadas estrictamente en la carrera judicial y lo que si puedo asegurar es que toda mi vida he trabajado de la mano con la impartición de justicia, conozco perfectamente al Supremo Tribunal sé lo que le duele y lo que la gente espera de él. Mi etapa en la procuraduría me ha llevado a sensibilizarme mucho", señaló el aspirante.

Es la segunda vez que el procurador social busca saltar al STJ, en enero pasado participó en el proceso para elegir a quien ocupó el lugar que dejó vacante el ex magistrado Luis Carlos Vega Pámanes, pero no fue designado por los legisladores. Para participar en el proceso, el procurador solicitó licencia al cargo por tres días.

El bajo interés de los diputados en las comparecencias se mantuvo en la segunda jornada de entrevistas pues la mayoría se realizaron con la presencia de máximo cuatro legisladores. El próximo jueves el pleno del Congreso votará el nombramiento entre los 40 aspirantes inscritos.

Piden informe a Congreso sobre caso Celso Rodríguez

El pleno del Congreso aprobó acuerdo de la Comisión de Justicia para dar contestación al requerimiento del juzgado primero en materia administrativa y de trabajo del estado, con relación al amparo promovido por el magistrado Celso Rodríguez González. Los legisladores señalan que cumplieron con los términos de la suspensión concedida al juzgador que continua en el cargo mientras se resuelve el fondo del asunto.

EL INFORMADOR / RODRIGO RIVAS