Busca Morena en Jalisco proceso interno democrático y autónomo

Durante la primera asamblea informativa con funcionarios electos del Partido del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Hugo Rodríguez, dirigente estatal del partido, resaltó que este año se realizarán elecciones internas y se buscará independencia de la capital para elegir a sus representantes en el congreso nacional.

Las elecciones están programadas para el día 12 de octubre, en los distintos distritos electorales, y serán para elegir 200 representantes en el congreso nacional del partido.

Aseguró que en ese congreso las personas de Jalisco por años no han estado representadas. "En Morena, Jalisco ha sido un cero a la izquierda, no hemos tenido representación ni en el consejo ni en el congreso, mucho menos en una secretaría y en el comité", dijo.

Hugo Rodríguez señaló que la renovación de la dirigencia estatal y nacional se definirá hasta noviembre.

Estas elecciones llegan en un momento difícil para Morena, pues la presidenta del partido, Yeidckol Polevnsky, fue señalada ya que el SAT presuntamente le condonó más de 16 millones de pesos.

Por otra parte Carlos Lomelí, quien fue candidato a la gubernatura en 2018 y quien fungió como súperdelegado en Jalisco, está bajo la investigación por conflicto de interés por la Secretaría de la Función Pública.

Sin fecha de regreso para Carlos Lomelí

Carlos Lomelí aseguró que aún no ha entablado un diálogo formal con el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por lo que aún sigue sin fecha de regreso a su nombramiento federal como superdelegado en Jalisco.

"Yo quisiera ya pero no he podido ver al Presidente en cuanto tenga la oportunidad de verlo muy seguramente pueda ser esta semana o la siguiente, vamos a tener un diálogo y yo voy a estar donde él me pida que esté", dijo.

También recalcó que en cuanto terminen las investigaciones que hace la Secretaría de la Función Pública hacia él sobre conflicto de interés, cohecho, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito, "muy probablemente el (Presidente) nos pida que regresemos a la delegación a retomar nuestros programas", comentó.

LS