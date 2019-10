Posible que condonación a Yeidckol haya sido un error: López Obrador

Luego de que la dirigente nacional de Morena, Yeidkol Polevsnky, señaló que el adeudo de más de 16 millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT) se debió a un error de su contador, el Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que pudo haber sido así, porque antes se veía como algo normal.

En ese sentido aseveró que en el régimen neoliberal se mantuvo una política de privilegios fiscales, así como mecanismos para no pagar impuestos, como la creación de empresas fantasmas o facturas falsas, y que incluso había despachos de contadores que buscaban cómo quitarles impuestos a sus clientes, "y hasta presumen que le ganaban al SAT en tribunales".

La víspera se dio a conocer que en 2013, durante el sexenio del ex presidente Enrique Peña Nieto, SAT condonó 16 millones 441 mil 439 pesos a la actual presidenta de Morena, ante lo cual Polevsnky argumentó que todo estaba en regla y que se trataba de un error de régimen fiscal.

"No dudo que haya sido de esa manera", dijo el Mandatario federal en conferencia de prensa donde señaló que aun con todos esos mecanismos para quitar impuestos, nunca se había visto que existieran despachos para hacer operaciones virtuales y robarle a la hacienda pública.

Todo se tiene que corregir, es un cambio de mentalidad, comentó, porque se veía normal cómo evadir los impuestos, aunque siempre había el pretexto de que estaba mal la hacienda pública porque no pagaban impuestos los de la economía informal.

Al preguntarle si habría otra lista de personas que no pagaron impuestos, López Obrador dijo que no porque ya no hay condonación de impuestos, después de que se abusó hora se termina este asunto, "lo importante es no repetir estos asuntos y dejar establecido en la ley que ya no deben existir estos casos".

OA