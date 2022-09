Desde la mañana de ayer, los ciclistas comenzaron a utilizar el nuevo carril exclusivo BusBici que inició operaciones formalmente.

Alan Villalobos fue uno de los muchos ciclistas que ayer usaron esta vía de comunicación para llegar al Centro de Guadalajara. “Yo no lo había usado y ahora que pasé por aquí me metí, se me hizo muy padre que estuviera libre el carril”, dijo.

Los ciclistas destacaron la seguridad y amplitud que brinda el BusBici en todo el tramo comprendido por Avenida Hidalgo, de la calle Victoriano Salado Álvarez hasta Contreras Medellín. “Me parece muy bien, el domingo pasado vine, está muy accesible y tiene mucho espacio, casi no hay tráfico de camiones solamente los trolebuses”, dijo José Muñoz. En el caso de las vueltas a la derecha, los conductores deberán hacerlo desde el carril contiguo, poner sus direccionales y dar preferencia al transporte público y las bicicletas. Sin embargo, como parte de una fase de prueba, esto se prohibirá en las intersecciones semaforizadas, pero con señalamientos.

En primer día de operaciones, 400 ciclistas por hora aprovechan BusBici

Guadalajara informó que en el arranque del carril BusBici en Avenida Hidalgo, se registró un conteo estimado de 400 ciclistas por hora y solamente entre las 14:00 y 15:00 horas la cifra bajó a 58 ciclistas.

“Durante el primer día de operación Movilidad y Transporte Guadalajara desplegó 20 agentes viales, de las 10:00 a las 18:00 horas, cerrando la jornada sin reporte de siniestros viales”.

Con una distancia de 3.72 kilómetros, el carril BusBici de Avenida Hidalgo inicia en la calle Victoriano Salado Álvarez y sigue hasta Contreras Medellín, en la zona Centro de la ciudad.

“En días pasados se reforzó la socialización de la operación del carril BusBici con comerciantes, vecinos y usuarios de esta importante arteria vial, a través de apercibimientos verbales, pendones informativos e información impresa”.

El gobierno municipal destacó que el carril representa una reducción significativa de tiempo para el usuario del transporte público, de 30 minutos en horarios de máxima demanda a 12 minutos en cualquier horario.

CT