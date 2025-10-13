Un día después de la eliminación de la Selección Mexicana Sub-20 en el Mundial de Chile 2025, Gilberto Mora, joven promesa del futbol mexicano y jugador de los Xolos de Tijuana, compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales que conmovió a sus seguidores. En la publicación, el mediocampista recordó algunos de los momentos más significativos vividos durante el torneo y escribió: “Gracias Chile 2025. Un sueño hecho realidad. Los tiempos de Dios son perfectos”, palabras que rápidamente se viralizaron y recibieron una oleada de comentarios positivos, con fanáticos expresando orgullo y apoyo por su desempeño.La Selección Mexicana Sub-20 vivió un duro golpe al quedar eliminada en los Cuartos de Final tras caer frente a Argentina, equipo que avanzó a las Semifinales y se medirá ante Colombia en la siguiente fase. Entre los más afectados por la eliminación destacó Mora, quien no pudo contener las lágrimas al término del encuentro, reflejando la frustración y el orgullo de haber defendido la camiseta nacional en una de las competencias más importantes del futbol juvenil.Con la eliminación del Tricolor, los jugadores del combinado nacional regresarán a sus respectivos clubes. En el caso de Gilberto Mora, se reportará con los Xolos de Tijuana, donde será puesto a disposición del técnico Sebastián Abreu. El conjunto fronterizo, que enfrentará a Puebla tras la Fecha FIFA, afrontará cuatro compromisos más en la Liga MX antes de la Liguilla, enfrentándose a Toluca, Tigres, Pumas y Atlas. El regreso de Mora al futbol mexicano no solo marca el cierre de su participación en el Mundial Sub-20, sino también el inicio de una nueva etapa en su carrera.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * AS