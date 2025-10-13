Un día después de la eliminación de la Selección Mexicana Sub-20 en el Mundial de Chile 2025, Gilberto Mora, joven promesa del futbol mexicano y jugador de los Xolos de Tijuana, compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales que conmovió a sus seguidores. En la publicación, el mediocampista recordó algunos de los momentos más significativos vividos durante el torneo y escribió:

“Gracias Chile 2025. Un sueño hecho realidad. Los tiempos de Dios son perfectos”, palabras que rápidamente se viralizaron y recibieron una oleada de comentarios positivos, con fanáticos expresando orgullo y apoyo por su desempeño.

Selección Mexicana Sub-20 vive duro golpe

La Selección Mexicana Sub-20 vivió un duro golpe al quedar eliminada en los Cuartos de Final tras caer frente a Argentina, equipo que avanzó a las Semifinales y se medirá ante Colombia en la siguiente fase. Entre los más afectados por la eliminación destacó Mora, quien no pudo contener las lágrimas al término del encuentro, reflejando la frustración y el orgullo de haber defendido la camiseta nacional en una de las competencias más importantes del futbol juvenil.

Gilberto Mora regresa con los Xolos de Tijuana

Con la eliminación del Tricolor, los jugadores del combinado nacional regresarán a sus respectivos clubes. En el caso de Gilberto Mora, se reportará con los Xolos de Tijuana, donde será puesto a disposición del técnico Sebastián Abreu. El conjunto fronterizo, que enfrentará a Puebla tras la Fecha FIFA, afrontará cuatro compromisos más en la Liga MX antes de la Liguilla, enfrentándose a Toluca, Tigres, Pumas y Atlas.

El regreso de Mora al futbol mexicano no solo marca el cierre de su participación en el Mundial Sub-20, sino también el inicio de una nueva etapa en su carrera.

