Brozo y Loret graban programa en Guadalajara

El periodista Carlos Loret de Mola compartió lo que en verdad pasó en Guadalajara en su reunión con Brozo.

"Que no les digan, que no les cuenten", escribió Loret de Mola en su cuenta de Twitter, donde subió un video de su paseo con el personaje del comunicador Víctor Trujillo.

Que no les digan, que no les cuenten. Esto es lo que sí pasó en #Guadalajara cuando me reuní @brozoxmiswebs ���� @latinus_us #BrozoyLoret: https://t.co/yRR1luuQUc pic.twitter.com/FQCIdQ4mrK — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) December 2, 2020

Lo anterior, luego de que ambos fueran criticados por supuestamente cerrar una plaza pública en el centro Guadalajara para grabar un capítulo más para su programa Latinus.

Frente a uno de los inmuebles más representativos de la ciudad, Brozo y Loret hicieron un balance del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a dos años de haber iniciado.

Teniendo como escenario la Plaza de la Liberación, que se ubica frente al Teatro Degollado, conversaron sobre el manejo que ha tenido la administración de la 4T en relación a la pandemia por Covid-19, y que ha golpeado a diferentes sectores, principalmente al de salud y económico.

También criticaron los dichos del Presidente en los que expresó que se tendría un sistema de salud como Dinamarca y que México viviría en condiciones de paz y seguridad.

"No puedes llegar con este fracaso rampante de dos años a decir: ya ven todo está bien, ya no tenemos corrupción, no es cierto; hay menos inseguridad, no es cierto; la pandemia ha sido muy bien administrada, no es cierto; no es verdad […] estás viendo un país que yo no veo", expresó Brozo.

Por otra parte también discutieron sobre la Guía Ética para la Transformación de México presentada por el presidente, en la que concluyeron que quien no la respeta es el mismo mandatario.

"Lo que dice sobre el respeto a la diferencia, si hay un personaje en este país que no respeta las diferencias, que ante cualquier diferencia lo único que hace es insultar, es él", señaló el periodista y columnista Loret de Mola.

Al finalizar su cápsula Brozo abordó la parte trasera de una camioneta, haciendo referencia a la visita que realizó el presidente López Obrador a Tabasco donde dijo "No me puedo mojara nada más para la foto", acción a la que respondió Loret: "El problema no es que sus pies no toquen el agua, si no que hace dos años sus pies dejaron de tocar la tierra".

LS