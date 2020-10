Botón de emergencia: Aplazan examen de admisión a la UdeG

El examen de admisión para licenciaturas de la Universidad de Guadalajara (UdeG) para el calendario 2021-A, que se tenía programado para el próximo 7 de noviembre cambió de fecha, debido a las disposiciones sanitarias del Botón de Emergencia anunciadas por el Gobierno Estatal.

En conferencia de prensa virtual, el Rector General de la UdeG, Ricardo Villanueva Lomelí, informó que será del 19 al 21 de noviembre cuando los aspirantes a alguna de las licenciaturas y carreras de la casa de estudios puedan presentar su prueba.

“En la UdeG decidimos que el examen de admisión que estaba programado para la primera semana de noviembre, justo en las fechas en que estará activo el botón de emergencia, y siendo congruentes con el llamado que hace el Gobierno del Estado para que no haya reuniones de más de diez personas en el ámbito privado, nos sumamos a ese esfuerzo y por ello cambiamos la fecha del examen”, declaró.

Dijo que durante la aplicación del examen se seguirán las mismas medidas que en el calendario anterior, en el que los aspirantes de algunas carreras fueron dictaminados por promedio, pero otros sí realizaron la prueba.

“Los programas educativos más competidos de la Red son los que estarán realizando examen de admisión, porque hay una variación entre dictaminar únicamente con promedio a hacerlo con ambos indicadores. En el dictamen por promedio, en los programas educativos con demanda superior a la capacidad de admisión, se dictaminará a los admitidos con su promedio de bachillerato. Todos los programas que reciben a tres de cada diez aspirantes, en este caso sí deberán de aplicar examen de admisión, como Medicina”, explicó.

De los 229 programas de licenciatura que tendrán nuevos ingresos, 161 programas no aplicarán examen y 68 sí lo harán. Para este calendario no se incluye el Centro Universitario de Tlajomulco y el Sistema de Educación Media Superior (SEMS), cuyas solicitudes fueron recibidas en agosto pasado, detalló Villanueva Lomelí.

El rector añadió que habrá dos fechas extraordinarias para quienes presenten síntomas de COVID-19 antes o durante los días de aplicación del examen y que notifiquen con anticipación a su centro universitario de aspiración. Los días para este fin serán: 4 y 5 de diciembre.

Del 9 de noviembre al 16 de diciembre será el periodo de recepción de documentos (acta de nacimiento original en buen estado, certificado de bachillerato original, certificado parcial de licenciatura o Técnico Superior Universitario si se aspira a grado superior, y solicitud de ingreso), que deberán ser subidos únicamente de manera digital a la plataforma http://tramitepi.escolar.udg./seguimientoPI, que será enviada al correo electrónico de cada aspirante. El dictamen de admisión se dará a conocer el próximo 11 de enero.

Villanueva Lomelí indicó que, durante los días de aplicación del examen, la UdeG desplegará un amplio protocolo sanitario tanto para los aplicadores como para los aspirantes, sin embargo, pidió a los aspirantes y a sus familias que acudan sin acompañantes para evitar aglomeraciones de personas afuera de las instalaciones.

Para saber:

El coordinador de Control Escolar de la UdeG, Roberto Rivas, señaló que los aspirantes registrados deben consultar la página www.escolar.udg.mx a partir del próximo lunes 2 de noviembre (y continuar monitoreando la misma hasta la llegada del examen) para conocer las indicaciones y fechas de su trámite, y descargar su nueva solicitud de ingreso, o volver a imprimirla con la nueva fecha de examen asignada. A quienes no aplicarán la prueba, este aviso estará consignado en su solicitud. Deberán presentarse en la fecha y hora indicadas con su solicitud impresa y una identificación con fotografía. En caso de llegar tarde no se permitirá entrar a las instalaciones y no tendrá posibilidad de realizar de nuevo la prueba sino hasta el siguiente calendario escolar.

El Dato:

De acuerdo con la UdeG, para este calendario escolar hay 42 mil 748 aspirantes, de los cuales, 30 mil 791 son a centros universitarios metropolitanos y 11 mil 008 a campus regionales, además de 949 aspirantes a UDGVirtual. Del total, 27 mil 326 aspirantes, que representan el 64%, sí harán el examen, y los restantes (15 mil 422) serán dictaminados por promedio

