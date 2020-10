Coronavirus en Jalisco: ¿Qué es el "botón de emergencia" que se activa a partir del viernes?

El Gobierno de Jalisco activó el “botón de emergencia” por el incremento de contagios de COVID-19 y por un plazo de 15 días habrá restricciones para algunos giros comerciales, para servicios de transporte público y diversas actividades nocturnas.

Cuando el gobernador anunció el primer diseño del "botón de emergencia" en julio pasado dijo que en caso de activarse, todas las actividades industriales, de comercio y servicios deberán parar en seco. Sin embargo, el "botón de emergencia" ha tenido modificaciones para evitar un "paro total" de la actividad económica.

A partir del viernes 30 de octubre y por un periodo de 14 días, es decir hasta el viernes 13 de noviembre, estarán vigentes las restricciones que tienen como objetivo "darle un respiro al personal médico de Jalisco, que no se ha detenido desde el inicio de la pandemia para salvar todas las vidas posibles, y abonaremos al distanciamiento social", según explican autoridades.

Como parte de estas medidas del "botón de emergencia" habrá restricciones en el servicio de transporte público para que deje de operar a las 21:00 horas y así desincentivar las actividades nocturnas en la ciudad.

También se suspenderán actividades económicas, culturales, religiosas, recreativas y deportivas en los siguientes rangos de horarios: lunes a jueves sería a partir de las 7 de la noche y hasta las 6 de la mañana y los fines de semana desde las 7 de la noche del viernes a las 6 de la mañana de lunes.

Para Puerto Vallarta las restricciones y horarios tendrán una ligera variación, debido a que el 90% de la actividad económica depende del turismo y el 65% de la derrama económica se genera en fines de semana. Las actividades recreativas nocturnas se suspenderán domingos y lunes.

Coronavirus en Jalisco: Activan botón de emergencia por repunte de casos

Las actividades esenciales que no se detendrán son servicios hospitalarios y médicos privados o públicos; farmacias; tiendas de conveniencia y abarrotes que no se encuentren en centros comerciales o mercados públicos; servicios de seguridad; equipos de auxilio y protección civil, servicios de soporte básicos públicos y privados (energía, agua, telecomunicaciones); gasolineras; ajustadores de compañías aseguradoras; servicio de taxis (no plataformas); servicio postal y funerarias.