Pese a que las restricciones por el tercer Botón de Emergencia implementado para disminuir la cadena de contagios de COVID-19 (que termina este viernes) impiden que adultos mayores ingresen a supermercados, ellos no han dejado de salir, y se las han ingeniado para obtener sus recursos elementales para la vida diaria.

Por ejemplo, las personas mayores de 60 años (edad a partir de la cual ya no se permite su ingreso a las tiendas) continúan yendo a los tianguis a surtirse de frutas, verduras, lácteos, pescado y otros alimentos con los cuales sobrevivir, debido a la cercanía de sus domicilios y a que en este tipo de espacios no se les impide el paso.

Si bien en la mayoría de los tianguis existe personal de los ayuntamientos que monta filtros sanitarios y supervisa las medidas establecidas por los gobiernos estatal y municipales, no deja de representar un riesgo para los adultos mayores, pues todavía hay personas que no portan bien el cubrebocas o que burla los filtros para ingresar, según ha constatado este medio de comunicación tras varias visitas a diversos tianguis de la Metrópoli.

"Yo vivo solo y no tengo quién me haga el mandado cuando lo necesito"

“Antes iba al supermercado pero con estas medidas ya no nos dejaron entrar. Aquí en el tianguis puedo comprar verdura y fruta, pero hay otras cosas, como el papel de baño, que aquí no lo voy a encontrar. Yo vivo solo y no tengo quién me haga el mandado cuando lo necesito, tengo que esperar hasta que mi hermana vaya para encargarle mi lista”, dijo Armando, adulto mayor que realizó sus compras este miércoles en el tianguis de Colinas de la Normal, en Guadalajara.

Piden horarios exclusivos en supermercados

Por este tipo de situaciones, en las cuales los adultos mayores no pueden ingresar a las tiendas y en caso de que las medidas del Botón de Emergencia lleguen a ampliarse, los adultos mayores que fueron entrevistados por este medio de comunicación a través de un sondeo solicitaron a las autoridades que se consideren horarios específicos para su ingreso, pues consideran que el no tomar en cuenta este tipo de medidas vulnera sus derechos.

“Creo que las medidas sanitarias están bien porque reconozco que somos el sector más vulnerable frente al coronavirus, sin embargo, creo también que deberían dejarnos un horario fijo para que solo pudiéramos entrar los adultos mayores, por ejemplo, en las mañanas, antes de que entre toda la gente”, dijo el señor Jesús.

Por su parte, el señor Roberto refirió que al no permitirles entrar al supermercado muchos adultos mayores han optado por comprar en establecimientos como pequeñas tiendas de conveniencia o farmacias donde han identificado que sí los dejan entrar, aunque lamentó, deben pagar más por sus productos, afectándolos económicamente.

“Estaría bien que pusieran un horario específico para que podamos entrar"

“Estaría bien que pusieran un horario específico para que podamos entrar las personas mayores, de preferencia en la mañana, y así nosotros nos organizamos para comprar porque además las personas que están en la entrada de los supermercados muchas veces no tienen tacto y lo desmoralizan a uno con su forma de responder”, dijo por último la señora Celia.

Adultos mayores en Jalisco

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en Jalisco hay 923 mil 131 habitantes mayores de 60 años. De acuerdo a los rangos de edad que comprenden esta estadística, 600 mil 809 pertenecen al grupo de 60-70 años; 277 mil 635 al de 71-80 años y 101 mil 481 al de 81-90 años. El resto contempla a personas de más de 91 años.

Según la estadística del Inegi, en total el 32% de los adultos mayores encuestados se declararon económicamente activos: 47% de los hombres trabajaban o buscaban trabajo, en contraste con el 20% de las mujeres en la misma situación. El 50% de las personas adultas mayores no económicamente activas se dedicaban a los quehaceres domésticos y el 33% recibían pensiones o eran jubilados.

