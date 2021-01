COVID-19 en Jalisco: La FEU lanza campaña para llevar víveres a adultos mayores

Con la finalidad de evitar exponer a los adultos mayores para evitar contagios de COVID-19 y en busca de garantizar que cuenten con los productos necesarios para su vida diaria, la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) lanzó la campaña “Amor con amor se paga. Ahora nos toca cuidarles”.

Se trata de la vinculación con la estrategia “Mercadito vecino” (https://mercaditovecino.udg.mx/), presentada por la Universidad de Guadalajara en mayo pasado, en la cual los adultos mayores podrán llamar a los teléfonos 331826 2792, 332610 9518 y 333966 3270, para solicitar que productos como víveres, despensa, o alimentos preparados, les sean entregados en la puerta de su hogar.

El representante de la FEU, Javier Armenta, recordó que si bien solo el 10% de los contagios se ha dado en adultos mayores, el 65% de las muertes corresponden a este grupo de personas, por lo cual es necesario que permanezcan en aislamiento para evitar que se vean alcanzados por el virus, además de que, con la aplicación del último “Botón de emergencia” establecido por el Gobierno de Jalisco ya no se les permite entrar a la mayoría de los establecimientos comerciales.

“A muchas tiendas ya no pueden ingresar y si viven solos ¿quién les hace el súper?"

“A muchas tiendas ya no pueden ingresar y si viven solos ¿quién les hace el súper?. Otro punto es que hay personas que después de los 60 años ya no les dan tarjetas de crédito en el banco, lo cual es un impedimento para que tengan acceso a la digitalización, a la virtualidad del comercio y no es justo que estén en esa condición de marginación”, expresó Armenta.

Por ello, por medio de la estrategia “Amor con amor se paga” el adulto mayor podrá llamar, de las 8:00 a las 20:00 horas, a cualquiera de los números mencionados para pedir lo que requiera y una vez que los integrantes de la FEU que operan las líneas identifiquen los establecimientos que pueden ofrecer los productos o servicios solicitados, se realizará la gestión para que el personal de la tienda lo entregue al adulto mayor que lo haya requerido, explicó el coordinador del proyecto, Armando Guadalupe Flores.

Además de esto, dijo, a través de dichos teléfonos también se buscará vincular apoyo con el Sector Salud para recibir asesorías clínicas y sobre cuestiones legales con apoyo jurídico por parte de la Barra de Abogados de la UdeG en caso de que lo requiera.

Hasta ahora son 47 mil 242 unidades económicas sumadas a Mercadito Vecino, distribuidas en 19 categorías como abarrotes, cremería, farmacias, y alimentos preparados, entre otros, por lo cual las opciones para que los adultos mayores reciban sus productos son bastante amplias, dijo por su parte Aurora Carvajal, encargada de Mercadito Vecino.

Por último, Javier Armenta pidió a la ciudadanía que invite a los establecimientos cercanos a sus domicilios a sumarse a la plataforma de “Mercadito vecino”, para garantizar que se cubran las distintas colonias de Zona Metropolitana de Guadalajara y del interior del Estado, y que de esta manera ningún adulto mayor se quede sin recibir sus víveres.

NR