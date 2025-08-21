El día de ayer, elementos de Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta atendieron un reporte canino en la colonia Lázaro Cárdenas del municipio costero.

Al llegar al domicilio señalado, los oficiales se encontraron con un perro atorado en un techo sin la posibilidad de salir. El canino habría caído del balcón del edificio aledaño y provocado un hoyo en el que había quedado atascado.

Un elemento de la dependencia intervino rápidamente subiendo al techo mencionado y auxilió al perro a salir del atascamiento, evitando mayores riesgos a su integridad.

Con ello, Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta recuerda la importancia de cuidar todas las vidas del municipio. La historia fue compartida en redes sociales oficiles de la dependencia, siento agradecida por usuarios de Facebook.

Para reportar una emergencia relacionada con animales, lo más rápido y efectivo es llamar al 911, que atiende emergencias las 24 horas. Sin embargo, si se conoce el alcance de la situación, se puede contactar directamente a la Patrulla Verde, en caso de fauna silvestre, al 322 178 8999 o a Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta al 322 178 8000.

