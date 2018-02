Bodega de constructora se incendia en Tlajomulco

Una bodega propiedad de una compañía constructora en Tlajomulco, cercana al fraccionamiento Arvento, fue consumida por el fuego el domingo por la noche; informó Luis Rodrigo Arellano Estrada, director general de Protección Civil y Bomberos Tlajomulco.

En las últimas horas del domingo se recibió un reporte de incendio de un pastizal ubicado cerca del fraccionamiento Arvento, a su arribo los bomberos descubrieron que el fuego ya se había propagado hasta una bodega en la que se almacenaba madera y otros materiales de construcción.

No se reportaron lesionados ya que el lugar se encontraba vacío, además las autoridades confirmaron que no fue necesario realizar evacuaciones preventivas para los habitantes del fraccionamiento ya que por la distancia no significaba ningún riesgo.

Por el momento no se ha confirmado si se saben las causas del incendio.



