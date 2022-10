Luego de la balacera de ayer en la zona comercial del Fraccionamiento Puerta de Hierro en Zapopan, en el que hubo saldo de un muerto y seis lesionados, trabajadores de restaurantes, tiendas departamentales y otros tipos de negocios compartieron que se sienten con temor, pero dijeron que no les quedó de otra más que reportarse a sus labores para sacar el sustento de sus hogares.

Las primeras horas de este lunes en los alrededores de los dos centros comerciales donde sucedió la agresión a balazos, el movimiento de trabajadores y visitantes era poco, había una calma tensa, e incluso algunos tomaban fotos a cristales todavía dañados por el tiroteo.

Jorge, un joven mesero que trabaja en un bar en el punto, dijo que es la segunda ocasión que vive esto, pues la primera fue el 8 de febrero de 2021, cuando en avenida Real Acueducto intentaron plagiar a un hombre, movilización que dejó un saldo de tres lesionados y un hombre asesinado.

“Es la segunda ocasión que pasa, yo trabajaba en una cervecería cuando pasó la primera vez, he notado que cuando descuidan la zona o deja de entrar la Guardia Nacional o el Ejército vuelven a suceder los balazos y todo eso. Ya no hay una vigilancia constante, la única que se observa es la seguridad privada”, destacó.

Una trabajadora de una tienda de conveniencia de nombre Piedad Ureña explicó que ahora se presentó a laborar con temor, porque es difícil saber con quién convives.

“Ahora me da miedo, caminar en la calle y que nos toque sin querer, trabajamos acá en una tienda de la vuelta, me enteré primero por el Facebook luego por la televisión, descanso en domingo, no nos tocó gracias a Dios, últimamente están pasando más hechos delictivos cómo es posible que pase todo esto”, dijo.

Ana es encargada de limpieza en uno de los centro comerciales entre los que sucedieron los hechos, tiene miedo porque ya no sabe con qué tipo de personas convive.

“Pues trabaja uno aquí y no se sabe qué tipo de gente viene a la plaza, sí hay cierto temor al llegar a trabajar”, manifestó.

Por su parte, Axel una joven que apoya en la cocina de un restaurante, describió parte de las reacciones de los comensales y que ahora ya no es tan cómodo regresar a sus actividades cotidianas.

“Claro es un susto que nos pegaron, el chiste es que tienes que llegar a trabajar, vienes asustado pero pues tienes que trabajar, estoy en un restaurante, la gente sí se asustó mucho, yo estaba en mi hora de comida, estaba con mi hermana salimos y todos estaban agachados, llorando, ayudamos un poco y apoyar a los clientes, la verdad sí estábamos asustados, cerró cocina, platos tirados, las mesas estaban volteadas, sí estuvo fuerte”, acotó.

Horacio, colaborador de una tienda departamental, explicó que se siente intranquilo ante la violencia en la zona y pidió a las autoridades que no se vuelva a repetir.

“Un poco intranquilo por la situación que hoy se vive y esperemos que no vuelvan a suceder este tipo de situaciones, ayer yo lo viví, estuvo crítico estaba en una tienda atendiendo y no tocó más que resguardarnos”, acotó.