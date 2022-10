La balacera ocurrida afuera de un centro comercial localizado entre Avenida Empresarios, Paseo de los Virreyes y Boulevard Puerta de Hierro, alrededor de las 17:30 horas de ayer, dejó un muerto y seis heridos, confirmó el gobernador de Jalisco.

La autoridad estatal detalló que el fallecido era un supuesto escolta de la persona por la que iban los agresores.

De los lesionados cuatro son civiles y los otros dos presuntos causantes del tiroteo.

El mandatario indicó en sus redes sociales que se aseguraron automóviles, armas y equipamiento táctico con insignias de un grupo de la delincuencia organizada.

El coordinador General Estratégico de Seguridad, Ricardo Sánchez Beruben, destacó que tras recibir el reporte de los balazos se instaló la Comisión Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad, por lo que el aviso fue atendido por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

“Si no hubiera sido de esa manera, estuviéramos contando otra historia”, comentó el funcionario.

Por su parte, el fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez, afirmó que se desconoce hacia quién iba dirigida la agresión que causó el enfrentamiento. En el punto de la refriega quedaron más de 200 casquillos percutidos.

El evento en Zapopan generó alerta entre los comerciantes, clientes y habitantes de la zona. Por ejemplo, Isaac estaba en una tienda departamental cuando escuchó las detonaciones de arma de fuego.

“Nos resguardamos en la tienda y cerraron las cortinas. No dejaron salir a nadie hasta que entraron los de seguridad y nos dijeron que todo estaba bien”.

Luis estaba por cruzar la calle para dirigirse a la plaza cuando un sonido lo detuvo.

“Se escuchó como si fueran los truenos de cuando pasa la Virgen y nos dimos cuenta de que eran balazos. Nos paramos y no sabíamos qué hacer. Fueron más de tres minutos de balazos y descargas. Cada descarga o ráfaga duraba más de 15 segundos. Niños, señoras, familias... todos empezaron a correr hasta que salieron los empleados de un local de café y nos gritaron que nos echáramos al suelo”.



"Mi carro quedó en medio de la balacera": habitante afectado

Visitantes y vecinos de la zona cuentan cómo vivieron los hechos registrados la tarde de ayer en la ciudad.

Carlos acudió a un restaurante ubicado en el centro comercial de Boulevard Puerta de Hierro y Avenida Patria para celebrar con su esposa su aniversario de bodas. Dejó su carro en el valet parking y cuando estaba en el lugar comenzó a ver los videos de la balacera que se registraba afuera y se dio cuenta de que su vehículo salía en ellos.

“Mi carro quedó en medio de donde se bajaron las camionetas, el que se ve ahí (en los videos). Lo más seguro es que traiga un balazo, ya le hablé al seguro. Se lo di a los del valet parking y se les bloqueó porque trae un cortacorriente, y ya no me buscaron, es el Audi gris, ya vi en los videos y en el lugar que se enfrentaron veo que está mi carro”, manifestó.

Por otro lado, una vecina de una torre de departamentos ubicada en la zona dijo que presenció con angustia el momento en el cual comenzaron las detonaciones. “Sentí muchísimo miedo, un balazo pegó en el edificio de departamentos y se rompió un cristal por un disparo”, acotó la mujer, quien prefirió el anonimato.

La mujer señaló que una amiga le marcó por teléfono porque no sabía nada de su hija y estaba muy preocupada. “La mamá está desesperada porque no la dejaban pasar para ver si las veía y ya no las dejaban salir. En domingo mucha gente viene a la plaza a comer y fue terrible, mucha gente corrió y se resguardó en la cafetería. Estaban esperando sus carros y les tocó la balacera”.

La Policía de Zapopan informó que la zona se encontraba resguardada, “y recorre todo el polígono de Acueducto, Patria, Puerta de Hierro y Anillo Periférico. Te pedimos mantenerte informado a través de nuestros canales oficiales”. Se le preguntó a la Fiscalía estatal cuánto tiempo estaría resguardada el área, pero hasta el cierre esta edición no se respondió a la cuestión.

Elementos acudieron a custodiar la zona tras el evento. EL INFORMADOR/ C. Zepeda

Testimonio

“Como ciudadano no sabes qué hacer”

Después de las 17:30 horas, Luis estaba por cruzar la calle cuando un sonido lo detuvo. Dice que fueron más de tres minutos de balazos y descargas. Niños, señoras, familias, todos empezaron a correr. Hasta que salieron los empleados del local de café y les gritaron que se agacharan al suelo.

“Lo feo es que como ciudadano no sabes qué hacer. Se oían las balas arriba de los vitrales del local de café, fue impresionante, fueron minutos de balazos. Nos quedamos en el estacionamiento. En ese momento, por seguridad, no dejaron salir a nadie”.

Luis estaba afuera de la plaza ubicada en Paseo Royal Country y Avenida Patria, e iba rumbo al centro comercial localizado en Paseo Andares y Avenida Patria, donde la tarde de ayer se registró una balacera. Son dos cuadras de distancia a través del Paseo de los Virreyes.

Luis y las personas a su alrededor se agacharon, y “gateando” se metieron al estacionamiento del centro comercial. Explica que un muchacho llegó corriendo a refugiarse con ellos. “Nos contó que él estuvo frente al lugar de la balacera y vio cómo las balas rebotaban. Nos pidió un cigarro porque estaba muy nervioso”.

Después de varios minutos, dice que los encargados del estacionamiento los dejaron salir. “Fue angustiante, sobre todo porque las personas no sabemos cómo reaccionar a este tipo de eventos. Y también nos sentimos impactados porque nosotros íbamos al punto donde ocurrió todo. Gracias a Dios la gente que vimos estaba bien, asustada, pero bien”.

Agrega que las patrullas tardaron como 20 minutos en llegar. “Es muy raro que tardaran tanto. Después de la semejante balacera, solo siguió el silencio, muchos minutos en silencio e incertidumbre, nos veíamos unos a los otros nada más. La Policía tardó mucho en llegar y acordonar la zona”.



Los oficiales de seguridad bloquearon el acceso. EL INFORMADOR/ C. Zepeda

Voz del experto

Rubén Ortega, académico de la Universidad de Guadalajara (UdeG)

Balacera exhibe fallas en Escudo Urbano C5



Para el académico de la Universidad de Guadalajara (UdeG), la balacera ocurrida en la zona comercial de Puerta de Hierro, exhibe una vez más la falta de coordinación entre las corporaciones locales y federales tanto para inhibir como para reaccionar ante los hechos.

El integrante del Observatorio de Análisis Sobre Seguridad de la UdeG dijo que lo anterior también expuso la ineficiencia del Escudo Urbano C5, pues los delincuentes, a excepción de los dos que resultaron lesionados, huyeron sin mayores complicaciones. Los únicos dos detenidos, precisamente, son los dos heridos que quedaron baleados en la zona del enfrentamiento.

Lamentó que ante la falta de acciones para castigar a los criminales, traducida en impunidad, los delincuentes sepan que pueden operar libremente, a cualquier hora del día y en cualquier punto de la ciudad, porque no serán alcanzados. “Se ha perdido el Estado de Derecho, entendido como aquel en el que el delincuente teme realizar una conducta criminal de este tipo por la ejemplaridad de las sanciones y que en estos casos se les hace tan sencillo hacer sin importar el lugar, sin importar que es un lugar familiar característico de esta zona de la metrópoli”.

Lo anterior, dijo, abona a incrementar la percepción de inseguridad en la población jalisciense, pues pese a que en los indicadores que presume el Gobierno Estatal los delitos van a la baja, este tipo de hechos ponen en riesgo la vida de la ciudadanía y siguen ocurriendo a plena luz del día.



Cronología de los hechos

Perjudicados

Heridos

Dos personas, señaladas como posibles causantes, serán puestas a disposición del Ministerio Público.

Persona del sexo femenino con lesión en el cuello.

Persona del sexo masculino, que refieren que era trabajador o repartidor de alimentos.

Persona del sexo masculino, en situación de salud delicada, que es guardia de seguridad de una torre de edificios de la zona.

Persona que fue trasladada a un Hospital Militar, que es posible militar retirado.

Cinco están siendo atendidos en el Hospital Puerta de Hierro y uno en el Hospital Militar, de acuerdo con información brindada por la Fiscalía estatal.

Reacciones

"En hechos tan delicados, la información tiene que ser precisa y responsable, aunque a veces eso signifique que no sea inmediata"

Gobernador del Estado

"Los integrantes de la Comisión Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad coordinamos acciones para atender la situación"

Ricardo Sánchez Beruben, coordinador General Estratégico de Seguridad

Los delincuentes dejaron armas tiradas en las calles. EL INFORMADOR/ E. Gómez

Otros eventos en la zona

Al menos otros cuatro eventos de inseguridad se han registrado en la zona. El primero de ellos ocurrió el 7 de junio de 2019, cuando dos personas fueron agredidas a balazos en el cruce de Avenida Patria y Boulevard Puerta de Hierro. Paramédicos municipales confirmaron que el conductor estaba muerto, mientras que su acompañante quedó lesionado en el sitio.

El 25 de agosto de 2020 también fue asesinado un hombre al interior del estacionamiento de una de las plazas comerciales. En el lugar quedaron alrededor de 40 cascajos de arma corta. La víctima quedó al interior de una camioneta de lujo.

El 8 de febrero de 2021 se suscitó otra balacera “entre grupos delictivos” en un restaurante de la Avenida Real Acueducto, en donde fue privado de la libertad un comensal; dos meseros y un policía resultaron heridos y uno de los señalados como sicarios fue abandonado sin vida por sus cómplices en un hospital privado de la colonia El Colli.

Apenas el pasado 24 de julio se registró el asesinato de un hombre al interior de un bar ubicado sobre la Avenida Real Acueducto.

