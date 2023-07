Después de un juicio que se extendió 12 días, fueron sentenciados a 50 años de prisión 29 personas relacionadas con la balacera ocurrida el 19 de abril de 2021 en la colonia Chapalita.

Estas personas fueron detenidas en una casa de seguridad ubicada en el cruce de avenida Chapalita y Capuchinas, inmueble donde fueron rescatadas seis personas que estaban privadas de la libertad y se localizó el cadáver de un hombre.

En la balacera de aquella fecha, hubo cuatro presuntos delincuentes fallecidos, entre ellos una adolescente de 17 años de edad.

A los 29 sentenciados se les imputó el delito de desaparición cometida por particulares agravada. Originalmente estas personas fueron vinculadas a proceso también por los delitos de lesiones calificadas, homicidio calificado, homicidio calificado en grado de tentativa, delitos cometidos contra representantes de la autoridad y daño en las cosas.

Los acusados fueron identificados como Israel V., Cristian Ventura A., César Ulises L., Luis Alberto S., Juan José J., Aldo Nain C., José Ángel A., Víctor Daniel L., Roberto Paul J., Christopher R., Sergio Horacio R., Erick Geovanni M., Óscar G., Marco Antonio H. y Héctor Armando R; Guillermo G., Brian B., Brandon Osvaldo C., José Luis R., Carmelo C., Francisco Javier M., Marco Enrique O., Jesús Bladimir Q., Juvenal S., Erick Fabián M., Alejandra S., Alexia P., Deyanira Selene J. y Ma. Del Rosario H.

A estas personas, relacionadas a una célula criminal, les fueron aseguradas 30 armas de fuego, tanto largas como cortas, más de 280 cartuchos, 24 cargadores y aproximadamente un kilo de droga sintética.

Debido a la cantidad de expedientes, los juicios fueron llevados a analizado por dos jueces de la causa penal.

Días después del tiroteo registrado en la colonia Chapalita, uno de los policías que participó en el enfrentamiento contra los delincuentes fue privado de la libertad en la colonia Villas Universidad y encontrado sin vida en una finca de la colonia Ladrón de Guevara de Guadalajara.

MF