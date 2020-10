Aumentan las plantas de tratamiento sin funcionar

Limpiar y sanear las aguas negras de ríos y lagos, e incluso aprovechar el agua de lluvia, fueron algunas de las promesas del gobernador de Jalisco durante las campañas de 2018. Sin embargo, hoy son menos las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) que funcionan correctamente.

De acuerdo con un informe de la Comisión Estatal del Agua (CEA), en 2018 había 219 plantas en Jalisco, de las cuales funcionaban correctamente 74. Además, había 51 que, si bien trabajaban, no limpiaban correctamente los desechos, y las 94 restantes estaban abandonadas. Es decir, simplemente no funcionaban.

Este año, según datos de la misma dependencia vía Transparencia, sólo 54 limpian correctamente el agua para ciertas actividades, y 61 (10 más que hace dos años) lo hacen fuera de norma. Además, ya son sólo 215 plantas en total, pues cuatro de ellas de plano son inservibles y no se pueden recuperar.

A decir de la CEA, algunas de las causas por las que los equipos no operan es que “se tienen problemas legales con el dueño del terreno” en donde están ubicados, o bien “un vecino de la PTAR rompió el colector para agua de uso crudo de riego”.

Entre las razones más comunes destacan que el equipo simplemente “se encuentra abandonado” y que “es necesario realizar rehabilitación”.

Trinidad Martínez, director de Saneamiento y Plantas de Tratamiento de la Secretaría de Gestión Integral del Agua, explicó que el aumento en plantas fuera de norma se debe a que el parámetro de heces coliformes (excrementos) no se puede cubrir porque los ayuntamientos no cloran el agua que entra en la planta de tratamiento.

Por ello, afirmó, “hemos exhortado a los presidentes municipales a que nos apoyen realizando ese esfuerzo. Ya tienen las plantas funcionando adecuadamente y, al final del proceso, sólo tienen que adicionar cloro para eliminar los coliformes fecales y estén dentro de norma”.

LA CIFRA

615 millones de pesos

el monto que ha invertido el Estado para modernizar cinco plantas, construir siete y rehabilitar tres.

Claves

¿Para qué usar el agua tratada?

Campo

El líquido se limpia para que no tenga contaminantes que afecten a los cultivos.

Industria

No importa que el agua no esté completamente limpia, en tanto no afecte los sistemas de calderas o de enfriamiento, pues puede generar gases peligrosos.

Diario

Con el líquido tratado es posible regar el pasto o usarse para descargas en los baños.

NUMERALIA

Inversión en PTAR (2019-2020)

800

millones de pesos para el programa “Revive el Río Santiago” y plantas en El Grullo, Tala, La Huerta y Melaque.

64

millones para Punta Pérula, San Pedro Valencia, Gómez Farías, Valle de Juárez, Tepec, Ahuacatepec, San Martín de Bolaños, Tenamaxtlán, Unión de Tula y Ocotlán.

96

millones (50% de ellos federales) para Atoyac, El Tuito, La Capilla, San Miguel de la Paz, Cuitzeo y Juanacatlán (comunidad del municipio de Tapalpa).

Realidades, a dos años

Estatus 2020 2018

Plantas

de tratamiento

en el Estado 215 219



Fuera de

operación 83 93



Operando fuera

de norma 61 51



Operando dentro

de norma 56 74

Agua residual tratada en el Estado(litros por segundo)

2018 1,105

2019 1,085

2020* 1,031

*Al 31 de julio.

Porcentaje de aguas residuales tratadas

2018 59.5

2019 65.5

2020* 65.7

La CEA da un “empujón” a los ayuntamientos

Aunque el mantenimiento y operación de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) son responsabilidad principalmente de los municipios en donde se encuentran, no todos los gobiernos lo hacen adecuadamente. Muestra de ello es el aumento de la infraestructura que opera fuera de norma.

La Comisión Estatal del Agua (CEA) tiene a su cargo 18 de las 215 plantas de tratamiento que hay en la Entidad. Y para que funcionen adecuadamente, eroga 75 millones de pesos (MDP) anuales.

Sin embargo, los ayuntamientos que así lo soliciten pueden recibir apoyo técnico de la Comisión para poner en marcha las tratadoras que hay en ellos.

Trinidad Martínez, director de Saneamiento y Plantas de Tratamiento de la Secretaría de Gestión Integral del Agua, recordó que existe una Subdirección de Organismos Operadores que ayuda a que cada municipio cuente con uno (si no lo tiene), o bien, a que éste se fortalezca.

“Esto, para que cada municipio cuente con su organismo y sea económicamente sustentable para sufragar los costos en materia hídrica que pudiera tener”, indicó.

Sin embargo, debido a que esto depende de que los municipios les soliciten el apoyo, no hay un plazo meta para consolidar organismos operadores en todos.

JL