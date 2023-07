Aspirante a notaria se inconforma por cambio de preguntas en examen

Después de que un Tribunal Colegiado ordenó que el Colegio de Notarios le aplicara nuevamente el examen para conseguir el permiso para ejercer como notaria, la abogada, María Guadalupe Sánchez González aseguró que la orden no se cumplió a cabalidad pues "el examen no correspondía a las preguntas que habían mutilado".

Sánchez González dijo que, al momento de llegar al examen le entregaron el sobre cerrado pero que al momento de abrirlo, notó que no eran las preguntas adecuadas.

"Le pregunté al jurado que qué pasaba, que por qué no correspondían las preguntas y ellos respondieron que la resolución fue que le aplicaran un nuevo examen".

La abogada agregó que "ellos dicen que no fueron mutiladas, pero ya hay una resolución donde está y se comprobó por la autoridad que fueron mutiladas" y que "eso no se vale, eso es una trampa" pues la resolución emitida no habla de un nuevo examen, habla de aplicar las preguntas que fueron desprendidas.

El abogado de Guadalupe, Francisco Velasco González, informó que procederá con las denuncias penales:

"Lo que va a proceder es ejercer la posibilidad de las denuncias penales, que ya estaban en estudio, pero adicionalmente sobre el incumplimiento que están dando al fallo, que ordena que se le apliquen las 27 preguntas que fueron sustraídas" y que al no hacerlo de esa manera "seria violar su principio de igualdad. Ella compitió con determinadas reglas y bajo esos mismos términos tiene que responder su examen".

Velasco González señaló que es muy importante que "más allá del resultado de ella, que o es poner el dedo en la llaga, darnos cuenta de cómo se manejan estos procedimientos y hay que estar atentos de cómo se siguen manejando. No nada más gana Lupita, gana la sociedad".