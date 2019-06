Asesinan a funcionario de Tlaquepaque

Israel Ramírez Camacho, coordinador General de Administración e Innovación Gubernamental de Tlaquepaque, fue asesinado esta tarde en el Pueblo Mágico del municipio, que comprende el primer cuadro de la ciudad.

Así lo confirmó el secretario general del Ayuntamiento de Tlaquepaque, Salvador Ruiz Ayala, quien indicó que hasta el momento no tienen información de cómo ocurrieron los hechos, solo se supo que Ramírez Camacho salía de una junta en presidencia y se dirigía hacia su vehículo para recoger a su hija del colegio.

“Se habló con el fiscal, ya se le pidió que se siguieran todas las líneas que encontraran. Nosotros no tenemos indicios, no sabemos de algún enemigo en especial, no sabemos si haya tenido amenazas o algo que pudieron involucrarlo para llegar a esto”, expresó.

El hecho ocurrió en el cruce de Carrillo Puerto y Morelos. El cuerpo de la víctima quedó tendido al lado de su vehículo, el cual se hallaba dentro de un estacionamiento ubicado en el cruce.

Ramírez Camacho se había desempeñado como director del Centro de Control de Confianza durante la administración de Aristóteles Sandoval y se había incorporado al ayuntamiento desde hace dos años.

“Los problemas que había eran normales. Manejaba personal, manejaba destinos, manejaba contrataciones, ninguno que pudiéramos suponer que llegara a esta estas consecuencias”, añadió el secretario.

El cuerpo será llevado a las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, para practicarle la autopsia de ley. Peritos del Ministerio Público se encargarán de las averiguaciones correspondientes para dar con los agresores que tras los hechos se dieron a la fuga.

