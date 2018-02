Aseguran más tequila adulterado para exportación

Un nuevo aseguramiento de tequila adulterado se llevó a cabo el pasado lunes, derivado de las mismas investigaciones realizadas después de la detención el 13 de febrero de dos sujetos que transportaban diez mil litros de esta bebida, informó el fiscal General, Raúl Sánchez Jiménez.

"Esto fue a raíz de un operativo que hizo la Policía Federal que detectó unos contenedores de Tequila. Siguiendo la investigación se dio con la planta; siguiendo con las investigaciones se detectó el otro lugar y eso demuestra que seguiremos trabajando en conjunto con todas las autoridades".

Así, el pasado lunes se aseguraron en una finca en Jardines de la Calera, en Tlajomulco, 120 litros de alcohol puro de caña, 580 litros de producto alcohólico, tres mil litros de mosto y seis cajas de envases diversos, detalló Rodolfo Monarque Ureña, abogado representante del Consejo Regulador del Tequila.

Las botellas tenían formas de pistola escuadra, sombreros y botas vaqueras y hasta de fusiles AK-47, listas para rellenar con el líquido de "Tequila Institucional", el cual se pretendía exportar; incluso las etiquetas se hallaban en inglés.

Al momento de la localización del inmueble ya no había trabajadores, por lo que no hubo detenciones. Sin embargo personal del CRT detectó la inexistencia de facturas de compra de agave y que no había información de la procedencia del mosto, además con el hallazgo del alcohol de caña se puede presumir que se falsificaba el tequila para abatir los costos de producción, sentenció Monarque.

El pasado 13 de febrero se detuvo a dos personas que transportaban diez mil litros de tequila adulterado. Fue que se localizó posteriormente una finca en una brecha hacia el rancho Santa Teresa, en Tequila, 900 litros más. "La bebida asegurada contenía altos índices de metanol, sustancia tóxica para el consumo humano".

NM